Uruguay vs Japón: el debut de Diego Forlán como entrenador de la selección, día, hora y dónde verlo

Diego Forlán debutará como entrenador de la selección uruguaya este jueves a la hora 7.05 de Uruguay frente a Japón en un partidos amistoso que disputarán en el estadio de Miyagi , en la localidad de Rifu.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Este partido se podrá ver a través de todos los cables en una transmisión de AUFTV.

El encuentro será el primero de los siete que podrá dirigir el director técnico que en forma interina estará al frente del combinado absoluto de Uruguay.

Forlán dirigirá en las fechas FIFA de setiembre-octubre, en las que también jugará ante Corea del Sur e India, en noviembre y en marzo del año próximo.

Darwin Núñez, Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar se sumaron a la selección uruguaya; mirá las llegadas y los jugadores con los que cuenta Diego Forlán

Diego Forlán suma a Emiliano Martínez a la selección uruguaya, en la gira por Asia, ante la baja por lesión de Federico Valverde

El entrenador viajó el jueves a Japón y este lunes comenzó a recibir a los futbolistas.

La selección tendrá un solo entrenamiento con todo el plantel que se completa este miércoles.

Fue baja de último momento Federico Valverde, por lesión, y en su lugar Forlán llamó a Emiliano Martínez (Palmeiras).

Este es el plantel que tiene Forlán en Japón:

Goleros

Santiago Mele (Independiente)

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Thiago Cardozo (Belgrano)

Defensas

Guillermo Varela (Flamengo)

Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Ronald Araujo (Liverpool)

José María Giménez (Deportivo La Coruña)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Sebastián Cáceres (Celta)

Mathías Olivera (Napoli)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

Lucas Torreira (Galatasaray)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Bernal (Betis)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araujo (Sporting CP)

Brian Rodríguez (América)

Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros

Martín Satriano (Getafe)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Federico Viñas (Toluca)

Darwin Núñez (Diriyah Club)

Los próximos partidos de Uruguay serán el lunes 28 de setiembre, a la hora 8, con Corea del Sur en Seúl, y el martes 6 de octubre, a la hora 11, ante India en Calcuta.