Hockey: así fue la emocionante definición con la que Los Cimarrones se llevaron la primera medalla de su historia en los Juegos Odesur

Los Cimarrones hicieron historia este martes por la mañana al obtener la medalla de bronce del hockey masculino en los Juegos Odesur , tras vencer a Brasil por shoot out luego de empatar 1-1 en el tiempo regular.

Se trata de la primera medalla en la historia de la selección uruguaya de hockey masculino en los Suramericanos, luego de cuatro ediciones en las que la celeste no había pasado de un cuarto puesto en Buenos Aires 2006.

Para llegar a la definición por el bronce, Uruguay perdió en el grupo único de la competencia contra Brasil (3-2), Chile (6-0) y Argentina (7-0) , pero la victoria 2-1 contra Perú le permitió terminar cuarto y acceder a la definición por el tercer puesto contra Brasil.

El encuentro no fue sencillo. Durante la primera mitad la figura fue el arquero uruguayo Rodrigo Castro , que con varias atajadas permitió que el partido llegara al tercer cuarto 0-0.

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Sin embargo, Brasil rompió el cero a falta de seis minutos para el final del tercer chico con un gol de André Patrocinio, que puso cuesta arriba el partido para Los Cimarrones.

Además, a mediados del último cuarto Lucas Cantaro recibió la tarjeta amarilla y dejó a Uruguay con uno menos durante los siguientes cinco minutos, pero en el medio del embate celeste, y un minuto y medio después de esa amarilla, Frederico Filgueiras también fue amonestado y emparejó la cantidad de jugadores.

Cuando solo faltaba un minuto y 15 segundos para el final, con Cantaro ya en cancha y Filgueiras esperando, Federico Galindo aprovechó una pelota que le llegó picando en el área y sacó un potente remate para decretar el empate 1-1.

El partido se fue a la definición por shoot out, y allí la figura volvió a ser el arquero Castro, que atajó los tres primeros tiros de Brasil, distrayendo a los rivales con bailes mientras esperaba que el juez comenzara el conteo regresivo.

Los Cimarrones erraron los primeros dos, pero luego Tomás López y Gonzalo Martinoni acertaron los suyos. Con la serie 2-2, el último disparo quedó para Matías Pereiro, que acertó y le dio la primera medalla de su historia al hockey masculino uruguayo en los Odesur, en medio del llanto de jugadores, cuerpo técnico e hinchas presentes.