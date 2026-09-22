El uruguayo Santiago Arias fue citado a declarar por Conmebol tras decir que el presidente de Montevideo City Torque ofreció "plata para que se hagan expulsar" jugadores de Cienciano

El volante uruguayo Santiago Arias , jugador de Cienciano de Perú, fue citado por la Conmebol para declarar luego de sus dichos tras la serie ante Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana que se cerró la semana pasada con la clasificación del equipo ciudadano a semifinales.

Tras el regreso a Cusco, el futbolista hizo declaraciones a la prensa a raíz de un posteo en las redes del conjunto celeste, de las que luego se retractó.

A raíz de sus dichos y la polémica que se generó, la Conmebol abrió una "investigación preliminar" por la que lo citó a una "entrevista".

"Tendrá por objeto recabar sus manifestaciones y obtener mayores precisiones respecto de determinadas declaraciones efectuadas por Usted durante una entrevista difundida por el canal identificado como "Inca Digital TV”, relacionadas con un supuesto ofrecimiento de dinero a jugadores de su equipo para provocar su expulsión durante el encuentro disputado entre los equipos Montevideo City Torque (URU) vs. Cienciano (PER), en el estadio “Centenario” de la ciudad de Montevideo – Uruguay, en el marco del partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Conmebol Sudamericana 2026", dice el documento que fue publicado en medios peruanos.

Santiago Arias de Cienciano, se retractó con el presidente de Montevideo City Torque tras decir que había "puesto dinero para que se hicieran expulsar"

Polémica: un jugador uruguayo de Cienciano aseguró que el presidente de Montevideo City Torque les ofreció dinero para que "se hagan expulsar"

La Conmebol también puso énfasis en dos frases que dijo Arias. "En particular, durante dicha entrevista Usted habría señalado, entre otras expresiones, que 'el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros' y que incluso podría indicar 'el monto que nos ofrecieron por hacernos expulsar'".

Santiago Arias y Esteban Obregón en el Estadio Centenario Foto: AFP

"En atención a la naturaleza y relevancia de manifestaciones, se considera necesario su declaración a fin de precisar su alcance, conocer los hechos en los que se sustentan e identificar cualquier información o elemento adicional que pudiera resultar relevante para el esclarecimiento de las circunstancias objeto de la Investigación Preliminar", agregó la nota de Conmebol.

Lo que dijo Santiago Arias en primera instancia

Al ser consultado por las chicanas de City Torque en sus redes, Arias respondió: "Son cosas de las redes sociales, que buscan interacciones, no pasa nada. A mí no me enoja, ellos ganaron, pueden festejar como quieran. Yo si me pongo a decir cosas que pasan... yo no soy nadie, pero en esa publicación de que solo tenemos altura, en lo de ellos les faltó poner que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros".

Santiago Arias: "El presidente del City Torque esta ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros"



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"Yo no salgo a decirlo, ahora sí porque vos me estás mostrando, si vamos a hacer algo para el chiste vamos a hacerlo todos", agregó el futbolista al medio Inka Digital, donde marcó que fue "muy fuerte" lo que pasó y criticó que "la pasión no se compra".

"Yo y todos mis compañeros rechazamos rotundamente", confesó Arias, que de todas formas reconoció que Torque ganó la serie "jugando al fútbol", y recalcó "la unión, la rebeldía, la garra" de Cienciano.

"Capaz que lo que dije está mal, pero que reflexionen los de allá, los que están chicaneando, porque nosotros antes que plata defendemos al club que nos paga por hacer lo que hacemos, no por vendernos. Que sigan tirando chicanas que yo puedo decir el monto que nos ofrecieron por hacernos expulsar", sentenció el futbolista uruguayo.

Las disculpas de Santiago Arias

Luego de sus declaraciones, que causaron polémica a nivel continental, Arias se retractó con un posteo en sus redes sociales.

En sus disculpas públicas, reconoció abiertamente el error de sus palabras y expresó: "Deseo manifestar que mi afirmación carece de todo sustento y fundamento".

Asimismo, el mediocampista uruguayo buscó limpiar la imagen del equipo uruguayo y de su presidente, y exonerarlos de cualquier comportamiento indebido, agregando de forma tajante: "Quiero aclarar que ningún integrante de Montevideo City Torque realizó ofrecimiento alguno a jugadores de Cienciano para alterar el resultado".

Y añadió: "Quiero expresar mis más sinceras disculpas al director de Montevideo City Torque, sus autoridades, plantel principal y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por mis declaraciones, por el perjuicio moral, institucional y reputacional que las mismas pudieron ocasionar. Lamento profundamente lo sucedido y considero este asunto debidamente aclarado”.