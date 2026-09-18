El impactante invicto de Montevideo City Torque jugando como local que mantiene desde 2021 en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Montevideo City Torque continúa escribiendo páginas ganadoras en la historia del fútbol continental. En un hito sin precedentes para su trayectoria, el conjunto ciudadano ha convertido el hecho de jugar como local en un verdadero bastión inexpugnable: ostenta un registro de 11 partidos imbatido como local entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

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El equipo de Marcelo Méndez le ganó en la hora 3-0 a Cienciano de Cusco este jueves y clasificó de forma histórica a las semifinales del segundo torneo en importancia en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La estadística evidencia una solvencia notable: de los 11 encuentros disputados en suelo uruguayo por certámenes Conmebol, Montevideo City Torque acumula siete victorias y cuatro empates, manteniéndose invicto.

El dato que agiganta aún más este hito es su demoledor presente en la Copa Sudamericana 2026, donde Montevideo City Torque encadena una racha perfecta de seis triunfos consecutivos jugando como local.

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El camino comenzó en 2021 con valiosos empates ante rivales de peso como Bahia e Independiente, la goleada 4-0 sobre Guabirá de Bolivia y la igualdad ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores 2022.

Pero fue en esta edición de la Copa Sudamericana donde el equipo dio el salto definitivo.

Con victorias sucesivas ante Defensor Sporting, Gremio, Palestino, Riestra, Tigre y la goleada 3-0 frente a Cienciano en cuartos de final, el equipo celeste mostró una superioridad absoluta.

Con un rendimiento implacable y un estilo de juego consolidado, Montevideo City Torque no solo defiende su invicto internacional en casa, sino que se ilusiona con conquistar la gloria continental.

Este es el invicto de Montevideo City Torque jugando como local en Copa Libertadores y Copa Sudamericana: