Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El impactante invicto de Montevideo City Torque jugando como local que mantiene desde 2021 en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

El conjunto celeste, que logró una histórica clasificación a semifinales del segundo torneo en importancia de la Conmebol, tiene una racha admirable; mirá los números

18 de septiembre de 2026 14:23 hs
Salomón Rodríguez de Montevideo City Torque ante Cienciano por Copa Sudamericana

Salomón Rodríguez de Montevideo City Torque ante Cienciano por Copa Sudamericana

Gastón Britos / FocoUy

Montevideo City Torque continúa escribiendo páginas ganadoras en la historia del fútbol continental. En un hito sin precedentes para su trayectoria, el conjunto ciudadano ha convertido el hecho de jugar como local en un verdadero bastión inexpugnable: ostenta un registro de 11 partidos imbatido como local entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

La estadística evidencia una solvencia notable: de los 11 encuentros disputados en suelo uruguayo por certámenes Conmebol, Montevideo City Torque acumula siete victorias y cuatro empates, manteniéndose invicto.

Cada vez hace más historia

El dato que agiganta aún más este hito es su demoledor presente en la Copa Sudamericana 2026, donde Montevideo City Torque encadena una racha perfecta de seis triunfos consecutivos jugando como local.

Punto final para el diferendo entre Federico Valverde y Aurélién Tchouaméni en Real Madrid; firmaron la paz; mirá el video

El diario AS de España se rindió a Giorgian De Arrascaeta: "Flamengo tiene al mejor"

El camino comenzó en 2021 con valiosos empates ante rivales de peso como Bahia e Independiente, la goleada 4-0 sobre Guabirá de Bolivia y la igualdad ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores 2022.

Pero fue en esta edición de la Copa Sudamericana donde el equipo dio el salto definitivo.

Con victorias sucesivas ante Defensor Sporting, Gremio, Palestino, Riestra, Tigre y la goleada 3-0 frente a Cienciano en cuartos de final, el equipo celeste mostró una superioridad absoluta.

Con un rendimiento implacable y un estilo de juego consolidado, Montevideo City Torque no solo defiende su invicto internacional en casa, sino que se ilusiona con conquistar la gloria continental.

Este es el invicto de Montevideo City Torque jugando como local en Copa Libertadores y Copa Sudamericana:

Día Torneo Partido Resultado
17-09-2026 Sudamericana 2026 Fase: Cuartos de Final Montevideo City Torque (URY) vs. Cienciano (PER) 3 - 0
19-08-2026 Sudamericana 2026 Fase: Octavos de Final Montevideo City Torque (URY) vs. Tigre (ARG) 2 - 1
19-05-2026 Sudamericana 2026 Fase: Única Grupo F Montevideo City Torque (URY) vs. Riestra (ARG) 4 - 1
06-05-2026 Sudamericana 2026 Fase: Única Grupo F Montevideo City Torque (URY) vs. Palestino (CHL) 1 - 0
08-04-2026 Sudamericana 2026 Fase: Única Grupo F Montevideo City Torque (URY) vs. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (BRA) 1 - 0
03-03-2026 Sudamericana 2026 Fase: Primera Montevideo City Torque (URY) vs. Defensor Sporting (URY) 1 - 0
08-02-2022 Libertadores 2022 Fase: Clasificación Fase 1 Montevideo City Torque (URY) vs. Barcelona Sporting Club (ECU) 1 - 1
11-05-2021 Sudamericana 2021 Fase: Única Grupo B Montevideo City Torque (URY) vs. Independiente (ARG) 1 - 1
05-05-2021 Sudamericana 2021 Fase: Única Grupo B Montevideo City Torque (URY) vs. Guabirá (BOL) 4 - 0
22-04-2021 Sudamericana 2021 Fase: Única Grupo B Montevideo City Torque (URY) vs. Bahia (BRA) 1 - 1
07-04-2021 Sudamericana 2021 Fase: Única Fase Clasificatoria Montevideo City Torque (URY) vs. Centro Atlético Fénix (URY) 0 - 0

Las más leídas

El premio económico que Montevideo City Torque embolsa por llegar a semis de Copa Sudamericana y todo lo que lleva recaudado

Sal en el vestuario, drone y más: la chicana de Montevideo City Torque a Cienciano en la que recordaron cómo "le mojaron la oreja" en el partido en Cusco

Montevideo City Torque 3-0 Cienciano por la Copa Sudamericana: los celestes revirtieron la serie, hicieron historia y son semifinalistas

¿Cuándo juega Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro las semifinales de la Copa Sudamericana y por qué es un rival especial para Marcelo Méndez?

Temas

Montevideo City Torque Copa Libertadores Copa Sudamericana Conmebol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos