Atlético de Madrid vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la punta de LaLiga de España

El esperado clásico de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid de Federico Valverde se jugará este domingo 20 a la hora 11.15 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en un encuentro válido por la séptima jornada de LaLiga de España.

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El primer clásico madrileño de la temporada 2026-2027 está programado para este domingo 20 . El partido corresponde a la fecha 7 de LaLiga de España y tendrá como escenario el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el equipo colchonero buscará hacerse fuerte ante su público.

El encuentro se disputará en la tarde de España, lo que se traduce en los siguientes horarios para la región:

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a LaLiga de España, los derechos de transmisión televisiva para Uruguay y el resto de Sudamérica están a cargo de la cadena ESPN . Asimismo, el encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de la plataforma de streaming Disney+ .

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Cómo llegan los equipos y el reencuentro Simeone-Mourinho

Este clásico de la capital española cuenta con un atractivo táctico especial en los bancos: el reencuentro entre Diego Pablo Simeone y José Mourinho, quien regresó a la dirección técnica del conjunto merengue para esta temporada.

Real Madrid: llega en la segunda posición de la tabla con 15 puntos, tras conseguir cinco victorias y sufrir una sola derrota (ante el Betis). En su último partido liguero, logró un agónico triunfo ante el Elche.

llega en la segunda posición de la tabla con 15 puntos, tras conseguir cinco victorias y sufrir una sola derrota (ante el Betis). En su último partido liguero, logró un agónico triunfo ante el Elche. Atlético de Madrid: suma 13 unidades y viene en alza tras golear 4-0 al Osasuna y vencer 3-0 a la Real Sociedad en sus últimas presentaciones locales.

Ambos equipos necesitan sumar de a tres para no perderle pisada a Barcelona, actual líder invicto del torneo. Además, el equipo blanco buscará revancha tras la dura derrota por 5-2 que sufrió en este mismo escenario durante la temporada pasada.