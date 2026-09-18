Lamine Yamal encendió la polémica por el Balón de Oro: "Como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y creo que este año me lo merecería yo"

El futbolista del Barcelona Lamine Yamal aseguró que su rápida maduración le ha permitido adaptarse antes que otros jóvenes a la exigencia del fútbol de élite y se ha mostrado convencido de que en los próximos años seguirá mejorando, hasta el punto de considerar que será "difícil" encontrar a alguien "que esté" a su nivel.

"Hay una cosa que tengo buena: he pasado procesos de maduración muy rápido. A los jugadores jóvenes, aunque tengan mucho talento, les cuesta adaptarse a la élite. Me pone feliz saber que de aquí a cuatro años seré muchísimo mejor. Creo que será difícil encontrar a alguien que esté a mi nivel", expresó Yamal en una entrevista con el programa Universo Valdano de Movistar Plus, conducido por el exfutbolista argentino Jorge Valdano.

Además, el jugador de 19 años fue polémico con los criterios de elección del Balón de Oro, para el que es uno de los candidatos, en declaraciones que apuntaron contra la posibilidad de distintos jugadores.

"El problema es que la gente está valorando cosas que no son del Balón de Oro . Cuando dicen que tiene que ganarlo un jugador del PSG porque ha ganado la Champions. Cuando tú ganas la Champions te dan el premio de la Champions. Cuando se vuelva a centrar eso, y que el mejor jugador del mundo es el mejor y no es el que más goles mete , ni el que más títulos ha ganado , ahí el premio volverá a tener el valor que tiene" , explicó.

El barbero uruguayo que le cortó el pelo a Lamine Yamal, peinó a Marc Cucurella y a otros campeones de España a lo largo del Mundial 2026

"Este año da la casualidad que yo sí estoy en la selección que ganó el Mundial, pero igual si la hubiera ganado Inglaterra te seguiría diciendo que (los mejores) somos (Kylian) Mbappé y yo. Ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo, y fin, no un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando metés 80 goles te dan el premio al Pichichi de la temporada", continuó, ahora en referencia a Harry Kane.

Por todo esto, el español considera que tiene "un duelo directo" con Mbappé, al que afirmó le ha ganado "todos los títulos" en la pasada temporada. "El mejor jugador del mundo es el que tú, como comentarista (en referencia a Valdano), estás viendo el partido y estás disfrutando de él, que es muy diferente a todos. Como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y creo que este año me lo merecería yo", concluyó.

a sus rivales en la carrera hacia el Balón de Oro.



Lamine Yamal y sus motivos para llevarse el galardón.



La entrevista completa en #UniversoValdano ya está disponible registrándote con el correo en @movistarplus.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dnn8p8IdAW — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 18, 2026

Autocrítica para seguir creciendo

Lamine Yamal también se mostró autocrítico con su actuación en el último Mundial, pese a haber contribuido al éxito de la selección española. "No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión", explica.

"Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más", añadió, y marcó que en la final ante Argentina arrastró la marca de dos jugadores antes de que Pedro Porro lanzara el centro que terminó en el gol de Ferrán Torres.

Esa exigencia consigo mismo explica que su objetivo no se limite a acumular títulos o mejorar sus estadísticas, sino a seguir elevando su rendimiento sobre el terreno de juego. En este sentido, reconoce que todavía trabaja para perfeccionar aspectos como la finalización, darse "unos segundos de más delante de la portería" y el juego con la pierna derecha.

Una evolución que, para Lamine Yamal, no puede medirse únicamente a través de los números. "Hay momentos en los que yo he notado que he dado espectáculo y, a lo mejor, no he metido gol, pero me voy contento a la cama", afirma.

En otro momento de la entrevista, el jugador de Rocafonda (barrio de Mataró, afueras de Barcelona) habla de su evolución como futbolista y de su intención de abandonar progresivamente la posición de extremo pegado a la banda.

"Nunca volverá a pasar el Lamine pegado a la banda como cuando tenía 16 años. Cuanto más para dentro me vaya, más peligro para el rival", sostiene.

Admiración por Messi y Neymar

La entrevista también deja espacio para hablar de sus referentes, entre ellos Leo Messi y Neymar Jr. Del argentino, Lamine Yamal destaca que es "el mejor jugador de la historia del fútbol", aunque reconoce que incluso tratándose del argentino resultó difícil imaginar el nivel que alcanzaría en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la Albiceleste alcanzó la final.

"Todo el mundo sabe que es el mejor de la historia, pero nadie se esperaba el Mundial que hizo. Argentina tiene buenos jugadores, pero nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel", explica.

De Neymar, en cambio, recuerda la influencia que tuvo durante su infancia y, sobre todo, la capacidad del brasileño para convertir el fútbol en espectáculo.

"Soy una persona que intenta siempre estar feliz. Neymar era felicidad, alguien que te entretenía viéndole jugar. Mi infancia era levantarme y ponerme un vídeo de regates de Neymar; levantarme y ponerme un vídeo de goles", recuerda.

FUENTE: Con información de EFE