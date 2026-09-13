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Uruguay en los Juegos Odesur 2026 EN VIVO: Angelina Solari ganó en natación la primera medalla y es de oro

Seguí la actuación de todos los deportistas uruguayos que participarán de la edición número 13 de los Juegos Odesur, en Santa Fe

13 de septiembre 2026 - 19:20hs
Angelina Solari

Angelina Solari

Foto: Santiago Faux/COU
Milagros Seigal, Jacinta Curutchague, Manuela Vilar del Valle y Manuela Quiñones

Milagros Seigal, Jacinta Curutchague, Manuela Vilar del Valle y Manuela Quiñones

Foto: PrensaCOU
Manuela Vilar del Valle

Manuela Vilar del Valle

Foto: EFE

EN VIVO

Uruguay participó el sábado de la ceremonia de apertura de los Juegos Odesur que se desarrollan en Santa Fe, Argentina. La inauguración se hizo en Rosario y el certamen se disputará también en Santa Fe, Rafaela y en deportes puntuales en Buenos Aires (bowling) y Mar del Plata (surf). El domingo comenzaron las competencias.

Juan Ergui octavo en 800 m libre

Juan Ergui se acerca al récord de Carlos Scanavino que por ahora resiste estoico con 8.14.49 desde el 28 de agosto de 1987 en los Juegos Panamericanos de Indianápolis. Ergui hizo 8.19.83 y fue octavo en los 800 metros libre de Santa Fe.

Lucas Fernández aseguró medalla en boxeo

En la categoría -55 k de boxeo, Lucas Fernández le ganó

Duelo de uruguayos en beach volley

Luciano Fernández y Sebastián Rubio le ganaron en el grupo D a los también uruguayos Nicolás Llambías y Lucas Mocellini. Fue 2-1. Luego perdieron con los primos chilenos Marcos y Esteban Grimalt, 2-0.

Víctor Rostagno a la final en dos aparatos

Gran actuación tuvo Víctor Rostagno en gimnasia artística masculino clasificando primero a la final de suelo y octavo a la final de salto. En la disputa del all around terminó 16° con un puntaje de 70.150. Fue oro Thomas Mejía de Colombia, plata Diogo Brajao de Brasil y bronce Patrick Sampaio, también brasileño.

Rostagno fue plata en salto en Cochabamba 2018 y en Asunción 2022 clasificó a la final pero no la pudo disputar por una rotura de ligamentos de rodilla experimentada en plena competencia.

Los Cimarrones perdieron en el debut

El masculino de hockey sobre césped jugó un partidazo contra Brasil pero perdió 3-2. Los goles los hicieron Mateo Pereiro y May Moria.

Las Cimarronas golearon en su debut

Manuela Vilar del Valle hizo cinco goles, Agustina "Tuti" Díaz tres, Manuela Quiñones dos, Martina Rago y Clementina Cristiani y Las Cimarronas, el equipo femenino de hockey sobre césped, goleó 12-0 a Perú en el debut. En Asunción 2022, Uruguay le había ganado 14-0 a las incaicas con cinco goles de Teresa Viana.

¡Angelina Solari es medalla de oro!

El prodigio de la natación uruguaya, Angelina Solari, ganó este domingo la medalla de oro de los 100 metros libre con una marca de 55.41 con la que superó su récord nacional de 56.06. En la serie había sido primera con 56.08 y en la final ganó desde el andarivel 4 con enorme personalidad, técnica de nado y solvencia emocional.

Pilar Cañedo undécima en aguas abiertas

La primera uruguaya en disputar una final fue Pilar Cañedo quien compitió en los 10 kilómetros de aguas abiertas con una marca de 2.09.16.4 con el que terminó undécima. Participaron 16 nadadoras y tres fueron eliminadas.

La leyenda brasileña Ana Cunha ganó la prueba con 1.56.58.2.

Así desfiló Uruguay el sábado al ritmo de Ruben Rada

Mirá cómo fue el desfile de Uruguay el sábado de noche en Rosario.

Uruguay aseguró tres medallas en boxeo sin competir

Los sorteos de las llaves de boxeo confirmaron que tres representantes uruguayos aseguraran una medalla antes de competir.

En la categoría masculina -60 kilos, Joaquín García avanzó directamente a semifinales debido al sorteo de una llave con seis participantes. Su combate será el miércoles y tendrá como rival al vencedor del enfrentamiento entre el venezolano Wilson Acevedo y el brasileño Luiz Oliveira.

En la categoría femenina -65 k Tatiana Correa también avanzó directamente a semifinales en una llave conformada por cinco boxeadoras. Debutará el miércoles frente a la brasileña Haziel Santos.

Ailen Cabrera, en -75 k, está en una categoría donde solo hay cuatro participantes, por lo que todas las boxeadoras tienen asegurado un lugar en el podio.

Cabrera debutará el jueves frente a la venezolana Maryelis Burguillos.

Agenda de Uruguay para el domingo 13 de setiembre

Alejandra Papuchi será la primera competidora de Uruguay en tener competencia en los Juegos Odesur. Lo hará en esgrima con florete participando en su poule, desde la hora 9.00.

A las 9.05, Pilar Cañedo disputará los 10k de aguas abiertas.

A las 9.24, Nicole Frank disputará la serie de los 200 m combinado, en natación.

A las 9.39 será turno de Angelina Solari en la serie del 100 m libre.

A las 9.48, Nicole Frank disputará los 100 m pecho.

A las 9.55 irán al agua para las series del 50 m espalda Abil Aunchayna y Giuliana Pereira.

A las 10.00, Víctor Rostagno disputará el all around de gimnasia artística en varones.

A las 12.00, Nicolás Llambías y Lucas Mocellini debutarán en el grupo D de beach volley contra Luciano Fernández y Sebastián Rubio en lo que será un choque entre duplas uruguayas.

A las 12.55, sale a escena el equipo de adiestramiento para competir en deportes ecuestres. Competirán Carolin Mallmann, Paulina Morales y Héctor Lazcano.

A las 13.00 compiten en E-Sports Martín Rey y Manuela López que a las 14.00 tendrán sus segundos partidos en EAFC26.

A las 14 se estrena el equipo de Valorant 5.5 en E-Sports: Juan Bonilla, Mathías Clementino, Lorenzo Coelho, Nicolás González, Ignacio Pérez y Enzo Magnone.

A las 14, Las Cimarronas enfrentan a Perú en hockey sobre césped.

A las 15.00 Lucas Fernández abrirá el fuego para el boxeo uruguayo en la categoría -55 k.

A las 16.00, Rubio y Fernández juegan contra los primos Marcos y Esteban Grimalt, candidatos de peso a ganar el oro y laureada dupla chilena de beach volley.

A las 16.00, Los Cimarrones chocan con Brasil en hockey.

A las 18.10, Juan Ergui disputa la final directa de 800 m libre en natación.

A las 18.24 hará lo propio Lucas Ypung en 200 m combinado.

A las 18.30 será turno para Emiliano Ghigi en E-Sports, en Assetto Corsa GT.

El desfile de Uruguay

La ceremonia inaugural se llevó a cabo el sábado 12 de setiembre en Rosario, participando una nutrida delegación uruguaya con Manuela Vilar del Valle y Ricardo Fabini de abanderados.

Los 338 deportistas de Uruguay

Mirá en esta nota quiénes son los deportistas que representarán a Uruguay y en qué deportes compiten.

Los abanderados de Uruguay

Mirá en esta quiénes fueron los abanderados de Uruguay.

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