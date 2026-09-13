Uruguay en los Juegos Odesur 2026 EN VIVO: Angelina Solari ganó en natación la primera medalla y es de oro

Agenda de Uruguay para el domingo 13 de setiembre

Alejandra Papuchi será la primera competidora de Uruguay en tener competencia en los Juegos Odesur. Lo hará en esgrima con florete participando en su poule, desde la hora 9.00.

A las 9.05, Pilar Cañedo disputará los 10k de aguas abiertas.

A las 9.24, Nicole Frank disputará la serie de los 200 m combinado, en natación.

A las 9.39 será turno de Angelina Solari en la serie del 100 m libre.

A las 9.48, Nicole Frank disputará los 100 m pecho.

A las 9.55 irán al agua para las series del 50 m espalda Abil Aunchayna y Giuliana Pereira.

A las 10.00, Víctor Rostagno disputará el all around de gimnasia artística en varones.

A las 12.00, Nicolás Llambías y Lucas Mocellini debutarán en el grupo D de beach volley contra Luciano Fernández y Sebastián Rubio en lo que será un choque entre duplas uruguayas.

A las 12.55, sale a escena el equipo de adiestramiento para competir en deportes ecuestres. Competirán Carolin Mallmann, Paulina Morales y Héctor Lazcano.

A las 13.00 compiten en E-Sports Martín Rey y Manuela López que a las 14.00 tendrán sus segundos partidos en EAFC26.

A las 14 se estrena el equipo de Valorant 5.5 en E-Sports: Juan Bonilla, Mathías Clementino, Lorenzo Coelho, Nicolás González, Ignacio Pérez y Enzo Magnone.

A las 14, Las Cimarronas enfrentan a Perú en hockey sobre césped.

A las 15.00 Lucas Fernández abrirá el fuego para el boxeo uruguayo en la categoría -55 k.

A las 16.00, Rubio y Fernández juegan contra los primos Marcos y Esteban Grimalt, candidatos de peso a ganar el oro y laureada dupla chilena de beach volley.

A las 16.00, Los Cimarrones chocan con Brasil en hockey.

A las 18.10, Juan Ergui disputa la final directa de 800 m libre en natación.

A las 18.24 hará lo propio Lucas Ypung en 200 m combinado.

A las 18.30 será turno para Emiliano Ghigi en E-Sports, en Assetto Corsa GT.