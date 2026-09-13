Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Paso en falso de Al-Diriyah y de Darwin Núñez tras un empate sin goles ante Abha, el último de la Saudi Pro League de Arabia Saudita que aún no ganó

El uruguayo esta vez no se pudo destacar en un plano muy pobre dentro de un equipo que jugó muy mal

13 de septiembre de 2026 17:26 hs
&nbsp;Darwin Núñez debutó con Al-Diriyah de Arabia Saudita

 Darwin Núñez debutó con Al-Diriyah de Arabia Saudita

Darwin Núñez disputó los 90 minutos este domingo en la igualdad 0-0 de Al-Diriyah frente a Abha, conjunto que marcha último en la tabla de posiciones y que todavía no ha logrado sumar de a tres en la presente edición de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

En el marco de la séptima jornada del campeonato, el delantero uruguayo no pudo estirar su racha red de cara al arco rival en un compromiso que se presentó sumamente cerrado y disputado.

Una tarde con pocas luces del equipo y de Darwin Núñez

Durante el encuentro, Darwin Núñez generó dos oportunidades de gol para sus compañeros y ensayó un remate que se marchó desviado.

La presión de la zaga oponente le impidió desenvolverse con comodidad en los metros finales, registrando un balance de dos duelos terrestres ganados sobre siete disputados (29%) en una tarde con escaso margen para las situaciones claras de peligro.

Las lecturas divididas de la prensa española sobre el rendimiento de Federico Valverde en Real Madrid ante Rayo Vallecano, entre elogios y críticas

El jugador al que visitó Diego Forlán en un viaje relámpago, que sustituyó a Antoine Griezmann, y al que pretende para la selección uruguaya

Con este punto obtenido como local, Al-Diriyah quedó ubicado en la octava posición de la tabla de clasificación de la Saudi Pro League.

A pesar del resultado colectivo, el arranque de la etapa de Núñez en el fútbol saudí mantiene registros destacados: en cinco partidos oficiales suma tres goles anotados y ya ha sido distinguido en dos oportunidades como la figura de la cancha por parte de la organización del torneo.

Las más leídas

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la nueva igualdad en la hora de Nacional, ante Wanderers

El jugador al que visitó Diego Forlán en un viaje relámpago, que sustituyó a Antoine Griezmann, y al que pretende para la selección uruguaya

Las lecturas divididas de la prensa española sobre el rendimiento de Federico Valverde en Real Madrid ante Rayo Vallecano, entre elogios y críticas

Daniel Carreño fue muy autocrítico en Nacional: "Nos están pasando cosas que hay que asumirlas" y agregó: "Ni loco nos despedimos ya del Torneo Clausura"

Temas

Darwin Núñez Al-Diriyah Arabia Saudita

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos