Paso en falso de Al-Diriyah y de Darwin Núñez tras un empate sin goles ante Abha, el último de la Saudi Pro League de Arabia Saudita que aún no ganó

Darwin Núñez disputó los 90 minutos este domingo en la igualdad 0-0 de Al-Diriyah frente a Abha, conjunto que marcha último en la tabla de posiciones y que todavía no ha logrado sumar de a tres en la presente edición de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

En el marco de la séptima jornada del campeonato, el delantero uruguayo no pudo estirar su racha red de cara al arco rival en un compromiso que se presentó sumamente cerrado y disputado.

Durante el encuentro, Darwin Núñez generó dos oportunidades de gol para sus compañeros y ensayó un remate que se marchó desviado.

La presión de la zaga oponente le impidió desenvolverse con comodidad en los metros finales, registrando un balance de dos duelos terrestres ganados sobre siete disputados (29%) en una tarde con escaso margen para las situaciones claras de peligro.

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Con este punto obtenido como local, Al-Diriyah quedó ubicado en la octava posición de la tabla de clasificación de la Saudi Pro League.

A pesar del resultado colectivo, el arranque de la etapa de Núñez en el fútbol saudí mantiene registros destacados: en cinco partidos oficiales suma tres goles anotados y ya ha sido distinguido en dos oportunidades como la figura de la cancha por parte de la organización del torneo.