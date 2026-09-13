Peñarol presentó la lista de convocados de Diego Aguirre para enfrentar a Albion por el Torneo Clausura con la sorpresa de la ausencia de Gonzalo Gelini

Peñarol se prepara para afrontar un compromiso clave este domingo a partir de la hora 19.30, cuando se mida ante Albion en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura en el Estadio Centenario y sin su público. El conjunto aurinegro dio a conocer la nómina oficial de futbolistas citados para este choque, donde sobresale una llamativa ausencia en el frente de ataque.

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La principal novedad de la lista es la no inclusión del argentino Gonzalo Gelini, una decisión que genera sorpresa dado el rol ofensivo y las expectativas puestas en el jugador para potenciar el ataque mirasol. Sorprende sobre todo también por las ausencias por lesión de Facundo Batista y de Luis Angulo.

En contrapartida, el cuerpo técnico de Diego Aguirre contará con una base consolidada y diversas variantes en todas las líneas, en tanto que también apostó una vez más a Franco "Cepillo" González, de flojos rendimientos hasta ahora.

Entre los arqueros citados figuran Sebastián Britos y Washington Aguerre. La zona defensiva está compuesta por Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Franco Romero, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa y Lucas Hernández.

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En la mitad de la cancha y zonas de generación aparecen Ignacio Alegre, Brian Barboza, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Tomás Olase y Javier Cabrera.

Finalmente, para las opciones de ataque, la nómina la completan Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez, Franco González, Matías Arezo y Abel Hernández.

Con este plantel disponible, Peñarol buscará hacerse fuerte y sumar de a tres ante Albion en la continuidad del certamen local.

Aquí se puede ver la lista que publicó Peñarol: