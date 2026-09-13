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Peñarol presentó la lista de convocados de Diego Aguirre para enfrentar a Albion por el Torneo Clausura con la sorpresa de la ausencia de Gonzalo Gelini

Diego Aguirre confió en Facundo González nuevamente en la ofensiva y pese a las ausencias por lesión de Facundo Batista y Luis Angulo, y no está el argentino

13 de septiembre de 2026 15:26 hs
Festejo de Matías Arezo

Festejo de Matías Arezo

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol se prepara para afrontar un compromiso clave este domingo a partir de la hora 19.30, cuando se mida ante Albion en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura en el Estadio Centenario y sin su público. El conjunto aurinegro dio a conocer la nómina oficial de futbolistas citados para este choque, donde sobresale una llamativa ausencia en el frente de ataque.

La principal novedad de la lista es la no inclusión del argentino Gonzalo Gelini, una decisión que genera sorpresa dado el rol ofensivo y las expectativas puestas en el jugador para potenciar el ataque mirasol. Sorprende sobre todo también por las ausencias por lesión de Facundo Batista y de Luis Angulo.

En contrapartida, el cuerpo técnico de Diego Aguirre contará con una base consolidada y diversas variantes en todas las líneas, en tanto que también apostó una vez más a Franco "Cepillo" González, de flojos rendimientos hasta ahora.

La lista de los convocados de Peñarol ante Albion

Entre los arqueros citados figuran Sebastián Britos y Washington Aguerre. La zona defensiva está compuesta por Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Franco Romero, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa y Lucas Hernández.

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En la mitad de la cancha y zonas de generación aparecen Ignacio Alegre, Brian Barboza, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Tomás Olase y Javier Cabrera.

Finalmente, para las opciones de ataque, la nómina la completan Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez, Franco González, Matías Arezo y Abel Hernández.

Con este plantel disponible, Peñarol buscará hacerse fuerte y sumar de a tres ante Albion en la continuidad del certamen local.

Aquí se puede ver la lista que publicó Peñarol:

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