El espectacular gol olímpico de tres dedos en el fútbol de Argentina que se hizo viral; mirá el video

Una jugada fuera de toda lógica acaparó las miradas y se volvió viral en el fútbol argentino. Durante la victoria 3-0 de Excursionistas sobre Villa Dálmine en el Bajo Belgrano, por la Primera B Metropolitana, Alejandro Ávalos protagonizó un momento formidable al convertir un gol olímpico ejecutado con una técnica poco habitual: utilizando la parte externa de su botín izquierdo.

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Transcurría el minuto 87 cuando Ávalos se acomodó en el córner izquierdo. En lugar de un centro convencional para abrochar el resultado, el futbolista sorprendió a todos al desenfundar un zurdazo de "tres dedos".

La pelota tomó un efecto parabólico pronunciado hacia el segundo palo, descolocando por completo al arquero Juan Martín Rojas e ingresando de forma directa para decretar el 3-0 definitivo.

El encuentro se había abierto a los 13 minutos con un cabezazo de Nicolás Tellas, mientras que Williams Giménez estiró la cuenta en la segunda parte con una buena definición mano a mano para Excursionistas.

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Sin embargo, la perla de la tarde firmada por Alejandro Ávalos terminó por robarse el show.

Con este holgado triunfo, el conjunto dirigido por Rodrigo Bilbao cosechó tres puntos clave que le permitieron recuperar la cima del campeonato con 68 unidades, superando por dos a su perseguidor Arsenal.

La genialidad de Ávalos no solo aseguró el liderazgo para Excursionistas, sino que dejó una imagen memorable para el recuerdo futbolero.