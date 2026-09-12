Wanderers recibe a Nacional este sábado desde la hora 16.30 en el Parque Viera en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura y ambos conjuntos se juegan puntos muy importantes. El local, por la tabla del descenso, en tanto que el tricolor, por los puestos de arriba.
Wanderers vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: los tricolores buscan volver al triunfo para seguir trepando en las tablas
Seguí EN VIVO todas las alternativas del partido entre Wanderers vs Nacional por la sexta fecha del Torneo Clausura