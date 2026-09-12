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Wanderers vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: los tricolores buscan volver al triunfo para seguir trepando en las tablas

Seguí EN VIVO todas las alternativas del partido entre Wanderers vs Nacional por la sexta fecha del Torneo Clausura

12 de septiembre 2026 - 14:37hs
Luciano Boggio&nbsp;

Luciano Boggio 

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

EN VIVO

Wanderers recibe a Nacional este sábado desde la hora 16.30 en el Parque Viera en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura y ambos conjuntos se juegan puntos muy importantes. El local, por la tabla del descenso, en tanto que el tricolor, por los puestos de arriba.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

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Javier Burgos será el árbitro del partido

El juez del encuentro entre bohemios y tricolores será Javier Burgos.

Javier Burgos en el partido entre Nacional y Central Español

Javier Burgos en el partido entre Nacional y Central Español

Comienza la cobertura del partido Wanderers vs Nacional por el Torneo Clausura

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro entre Wanderers vs Nacional por el Torneo Clausura.

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