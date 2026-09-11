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El semáforo de Flavio Perchman en Quedó Picando, las chances de Nacional para lograr el bicampeonato en el Uruguayo 2026 y lo que dijo sobre refuerzos para 2027

El vicepresidente de Nacional sigue confiando en las posibilidades del equipo que dirige Daniel Carreño para cerrar el año campeón

11 de septiembre de 2026 19:43 hs
Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, en Quedó Picando en el streaming de El Observador

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, en Quedó Picando en el streaming de El Observador

“Nosotros vamos a hacer lo posible para ser campeones este año y ojalá que si no se nos llega a dar que no sean ellos (en referencia a Peñarol). Los dos, cuando arrancamos el año siempre tenemos dos prioridades, la primera es ser campeón y la segunda, si no lo conseguimos, que no lo consiga el otro”, dijo el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en Quedó Picando, programa sobre deportes en el streaming de El Observador.

Tras 22 meses de gestión como vicepresidente en el club, y consultado acerca de cómo se siente luego de transitar todo este período que comenzó en diciembre 2024, respondió: “Yo estoy entero porque sabía lo que venía a transitar, la montaña rusa de situaciones que te pone el fútbol”.

El semáforo de Flavio Perchman

Frente al desafío de ponerle color con un semáforo, verde (bueno), amarillo (atención/preocupación), rojo (malo), a distintas situaciones que vivieron en el club en las dos últimas temporadas, Perchman dejó estas respuestas:

El mercado de pases de Nacional: “No muy verde, pero verde”.

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La vida política de Nacional en este 2026: “Amarillo. Arrancó un poco movida y hoy estamos bastante bien. Creo pasó un poco la tormenta y estamos bastante encaminados. Por eso el año es amarillo”.

El nivel futbolístico de Nacional este año: “Rojo”.

El ciclo de Jadson Viera: “El ciclo es verde porque nos dio un campeonato que fue único. Si lo dividís, el año pasado verde, este rojo”.

Jorge Bava: “Rojo. No le fue bien, es un gran entrenador y se merece otra chance”.

Sebastián Eguren: “Verde”.

Martín Ligüera: “Verde”.

Probabilidades de que Nacional gane Clausura: “Amarillo”.

Peñarol ganador de la Tabla Anual: “Amarillo. Veo muy bien a Torque pero no gana los partidos frente a los grandes”.

¿Cómo ve a Nacional para el cierre de la temporada 2026?

Consultado Perchman sobre las posibilidades de Nacional para conquistar el título al final de año, explicó: “Tenemos chances de ganar el campeonato. Quedan 10 fechas. Antes del clásico dije que teníamos un margen de seis puntos más para perder, entonces si ganamos 26 de los 30 puntos que quedan llegaríamos a 33, y ese es puntaje de campeón”.

Dijo que sus candidatos para pelear el Clausura son Nacional, Peñarol, Liverpool, Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado.

“A Racing lo veo un poco abajo, porque perdió parte del equipo”, dijo, y apuntó: “Le tenemos que ganar a Liverpool y a Torque. No podemos dejar puntos en esos partidos”.

¿Cuáles fueron los aprendizajes de este año en Nacional?

“Las conclusiones se hacen a fin de año”, comenzó respondiendo. Luego agregó: “En parte del año estuve desnorteado, pero estoy seguro que tenemos mejor plantel para el año que hicimos y no fue un tema anímico. Lo de Nacional fue más futbolístico que anímico. La realidad es que nos costó jugar bien al fútbol. Jugar bien no te asegura nada pero te da más posibilidades de ganar”.

Ante la consulta, si había empezado a pensar en refuerzos para 2027 y a armar el equipo del próximo año, respondió: “No, porque hay que terminar este año. Además, la semana que viene arranca Pablo Álvarez (nuevo director deportivo), entonces también tenemos que ver, nos falta mucho y yo estoy enfocado en lo de este año. Porque esto no termina hasta que termina. Lo dije el año pasado y este año digo lo mismo, esto no termina hasta que termina. Entonces nosotros estamos con chance".

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