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A qué hora juegan este sábado Wanderers vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo

El encuentro de la sexta fecha del Torneo Clausura se juega en el Parque Alfredo Víctor Viera; mirá hora y TV

11 de septiembre de 2026 18:27 hs
Hinchas de Nacional&nbsp;

Hinchas de Nacional 

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El partido entre Wanderers y Nacional por la sexta fecha del Torneo Clausura se disputará este sábado 12 de setiembre en el Parque Alfredo Víctor Viera.

¿Cuándo juegan Wanderers vs Nacional?

  • Fecha: Sábado 12 de setiembre de 2026.
  • Torneo: Fecha 6 del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo.
  • Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera (Prado, Montevideo).

¿A qué hora juegan Wanderers vs Nacional?

  • El encuentro comenzará a las 16:30.
  • La apertura de puertas del estadio para el ingreso de los espectadores está prevista para las 14:30 horas.

¿Dónde ver en vivo Wanderers vs Nacional?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Cómo llegan los equipos

El encuentro de esta jornada enfrenta a dos instituciones con realidades y urgencias distintas en la recta final del Campeonato Uruguayo 2026.

  • El momento de Wanderers: El equipo bohemio llega con la necesidad imperiosa de sumar puntos, ya que se encuentra comprometido en la zona baja de la tabla del descenso tras su reciente derrota ante Deportivo Maldonado.
  • El momento de Nacional: El conjunto tricolor viene de igualar ante Juventud de Las Piedras y casi no tiene margen de error. Necesita una victoria para mantenerse firme en la pelea por el título del Torneo Clausura y no ceder terreno en la Tabla Anual.

Operativo de seguridad y aforo limitado

La fijación del Parque Viera estuvo en duda durante la semana debido a la realización de la tradicional Expo Prado en las inmediaciones del estadio, lo que generaba preocupación por el operativo policial y el flujo de personas. Tras diversas reuniones con el Ministerio del Interior, se resolvió mantener la localía de Wanderers, pero con una capacidad reducida.

El probable equipo de Nacional: Daniel Carreño define el once para visitar a Wanderers en un partido con menor margen de error tras el último empate

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El escenario contará con un aforo limitado para la parcialidad visitante, habilitando un total de 3.200 lugares para los hinchas de Nacional, quienes se ubicarán en las tribunas Jorge Walter Barrios y Obdulio Varela. Además, las autoridades confirmaron que el sistema de reconocimiento facial estará activo en todos los accesos para garantizar la seguridad del evento.

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