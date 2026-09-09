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Los precios de entradas que fijará Wanderers para recibir a Nacional en el Parque Viera, donde habrá menos aforo del estimado en primer momento

El encuentro contará con un aforo de entradas para los tricolores menor de lo estimado en un primer momento

9 de septiembre de 2026 9:22 hs
Hinchas de Nacional

Hinchas de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Wanderers ya se prepara para recibir a Nacional en el Parque Viera este sábado a las 16:30 por la sexta fecha del Torneo Clausura, luego de que se confirmara este martes que el encuentro se jugará en el escenario de los bohemios.

El Parque Viera a la espera
El Parque Viera a la espera

Finalmente, luego de una evaluación de la Comisión de Seguridad, la Mesa Ejecutiva fijó el Parque Viera para el partido.

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Se confirmó que Wanderers y Nacional jugarán en el Parque Viera este sábado por la sexta fecha del Torneo Clausura

Se habló de unos 4.000 boletos para los hinchas albos, pero finalmente estarán en el entrono de 3.100.

Hinchas de Nacional

Hinchas de Nacional

Para la Obdulio Varela baja, la que está frente a la principal, habrá unas 1.950 entradas, mientras que para la tribuna Jorge Barrios, de atrás del arco, habrá unas 1.300.

En esa cabecera habrá un pulmón del lado que da a la tribuna principal en la que estará el público local.

Los precios de entradas para Nacional

A falta del anuncio oficial, Wanderers ya tiene estimados los precios que tendrán las entradas para los hinchas de Nacional.

En la Tribuna Jorge Barrios, atrás del arco, el precio oscilará en el entorno de los $ 900, con descuentos para los socios tricolores.

Mientras que en la Obdulio Varela, el precio será de unos $ 1.100, también con descuentos para los socios albos.

Por su parte, los socios de Wanderers ingresarán gratis y los hinchas bohemios pagarán las generales a un costo accesible.

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