Wanderers vs Nacional: se define dónde se juega el partido por el Torneo Clausura con la opción del Parque Viera en medio de la Expo Prado

El partido Wanderers vs Nacional del próximo sábado está a la espera de la confirmación de su escenario, con la intención de los bohemios de jugar en su cancha, en el Parque Viera , pero con la particularidad de que será en medio de la Expo Prado que se realiza en el predio lindero al estadio.

Por ese motivo, la Comisión de Seguridad evalúa la situación y elevará un informe a la Mesa Ejecutiva, órgano que será el que apruebe y comunique el escenario.

En los bohemios, que en esta temporada buscan sumar puntos para zafar del descenso, tuvieron en cuenta varias opciones.

La primera fue la parte deportiva y el deseo de su cuerpo técnico y sus jugadores que es jugar en su cancha, lo que también implica darle la localía a su parcialidad.

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Pero el día y el horario del partido coincide con al ExpoPrado, la feria de la Asociación Rural del Uruguaya que se realiza en el predio lindero al Parque Viera.

Expo Rural del Prado. Foto: Juan Samuelle (archivo)

Ante la presencia de público masivo en la exposición, se suelen generar inconvenientes en los estacionamientos del lugar, por lo que la Comisión de Seguridad está al tanto de ese aspecto.

Uno de esos detalles tiene que ver con las salidas de emergencias del estadio, las que deben estar despejadas en el marco del partido.

Sin la nueva tribuna y la propuesta a Nacional

En Wanderers ya saben que el partido no podrá contar con su nueva tribuna, la que no estará habilitada al estar nuevamente con asuntos concernientes a permisos.

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Ante la posibilidad de que el Parque Viera no sea habilitado, los bohemios manejaron la posibilidad de jugar en el interior del país.

Otra de las opciones que manejaron en Wanderers fue la de jugar en el Estadio Centenario, proponiéndole a Nacional que les asegure la venta de 18.000 entradas, la misma cantidad que le habían planteado a Peñarol en su momento. Pero desde los tricolores descartaron la propuesta.

A la espera de la Mesa Ejecutiva para liberar las entradas

En medio de todas estas posibilidades, en Wanderers entienden que el partido se jugará en el Parque Viera, pese a todo lo que implica el movimiento por la Rural del Prado.

Resta la confirmación de la Mesa Ejecutiva, que se conocerá este martes por la tarde, para luego lanzar la venta de entradas para el encuentro.