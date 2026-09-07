Francisco Calvo se mete cada vez más en el corazón del hincha tricolor pero en Nacional hay preocupación por su convocatoria a la selección

Con un nuevo gol luego de su ya histórico taco ante Peñarol en el Campeón del Siglo, el costarricense Francisco Calvo se mete cada vez más en la hincha de Nacional , que este domingo pudo gritar un nuevo tanto del “tico” pero por primera vez en el Gran Parque Central.

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El zaguero, que puso el empate parcial 1-1 ante Juventud este domingo, lo festejó haciendo el gesto como indicando que había marcado en su cancha.

Lamentablemente para Calvo y los tricolores, luego de la remontada 2-1, la visita empató en la hora 2-2 y cortó la racha de triunfos del ciclo de Daniel Carreño tras ganar sus primeros tres partidos.

“Duele mucho el empate pero juntos seguiremos luchando, vamos banda hasta el final”, comentó el defensa en sus redes sociales con un posteo con fotos de su festejo de gol.

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El zaguero que llegó a Nacional en el reciente período de pases llegó a su décimo partido con la camiseta blanca, con cuatro triunfos, cuatro derrotas y dos empates, y con sus primeros dos goles en 891 minutos disputados.

Ha completado nueve de los 10 partidos que jugó y solo salió 9 minutos en el final del encuentro ante Wanderers, en su segunda presentación.

Francisco Calvo celebra su gol en el clásico ante Peñarol Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Sus números y sus goles, además de su personalidad en el campo de juego, lo colocan como el fichaje tricolor con mejores rendimientos de los que llegaron el último mercado de pases.

Costa Rica lo quiere en la Fecha FIFA

Las buenas actuaciones de Calvo en Nacional cayeron muy bien en la selección de Costa Rica, donde todo indica que será convocado por el entrenador argentino Fernando Batista.

Mundialista en Rusia 2017 y Qatar 2022, el defensa de 34 años puede volver a su selección en el comienzo de un nuevo ciclo tras el Mundial 2026, en el que no clasificaron, para jugar por el marco de la Liga de Naciones de Concacaf.

Francisco Calvo celebra su gol en el clásico ante Peñarol Foto: Dante Fernández/ FocoUy

En ese sentido, ESPN Centroamérica informó que es “muy probable” que sea citado para los próximos partidos.

Costa Rica jugará el 24 de setiembre ante Curazao de local y el 27 de visitante ante Haití, mientras que el 1° de octubre irán a Nicaragua y el 4 recibirán a Haití.

Nacional hace gestiones

En Nacional están al tanto de que “la sele” quiere contar con Calvo y ya hubo contactos con Batista para intentar que el defensa esté lo antes posible en su club.

En ese sentido, desde los albos harán un pedido para tratar de que no juegue el último partido ante Haití o que lo haga pocos minutos para llegar de la mejor forma a Montevideo.

Francisco Calvo es uno de los zagueros que quiere Nacional

El zaguero podrá estar el próximo fin de semana ante Wanderers y luego se perdería los siguientes partidos ante Central Español y Danubio.

Se espera poder contar con él para el partido ante Montevideo City Torque, en caso de que lo liberen y no juegue el último partido ante Haití.

Preocupación en Nacional por falta de defensas

En el plantel tricolor hay preocupación porque no cuentan con un gran número de defensas centrales, lo que se sentirá en caso de que Calvo no esté.

Además de eso, Sebastián Coates tiene un problema de rodilla y puede perderse el partido ante Wanderers.

Sebastián Coates Foto: @Nacional

Los tricolores cedieron días atrás a Paolo Calione a Al Wakrah de Catar y no ficharon a ningún jugador que lo sustituya.

Paolo Calione fue presentado en Al Wakrah

Actualmente los otros zagueros con los que cuenta Carreño son Agustín Rogel y Tomás Viera, además del juvenil Luciano Rodríguez quien jugó por Copa AUF Uruguay como lateral derecho y que no fue cedido a la selección uruguaya sub 20 para los Juegos Odesur porque Carreño lo necesita.

Luciano Rodríguez en su debut oficial en Nacional Foto: Dante Fernández / FocoUy

Luis Mejía se queda

El otro jugador que puede ser convocado por su selección, Luis Mejía, en Panamá, en principio no sería convocado.

El propio futbolista se ha contactado con su seleccionador para explicarle que Nacional lo necesita en este momento.

El mensaje de ánimo de Luis Mejía

“No hay tiempo para lamentarse, nos quedan 10 finales”, escribió el panameño en su Instagram, en referencia a los 10 partidos que le quedan por el Torneo Clausura, en el que los tricolores buscan ser campeones para poder llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya pero en el que están en el puesto 9°, con 7 unidades, a 6 puntos del líder Liverpool.