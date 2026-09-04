Paolo Calione se puso la celeste de Al Wakrah, su nuevo club, y Nacional lo despidió en sus redes sociales

El zaguero Paolo Calione fue presentado oficialmente en Al Wakrah de Catar, su nuevo club, al que llegó cedido desde Nacional , que lo despidió en sus redes sociales.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El equipo catarí le dio la bienvenida y destacó “la celeste” de su camiseta, el mismo color que la selección uruguaya que luce el equipo con sede en la ciudad homónima.

“Paolo is here”, dijo Calione en inglés para saludar a los hinchas de su nuevo club.

Además, el zaguero contó cómo fue su llegada al club tras viajar luego de jugar la semana pasada por Copa AUF Uruguay y luego viajar a Catar para cerrar su contrato, en los que fueron “días muy largos”.

Daniel Carreño expresó que Nacional tiene "una brisita a favor" e hizo un anuncio de cara al partido con Juventud por el Torneo Clausura

Tiziano Correa marcó sus primeros goles con Nacional y reveló cuál fue la "carga emocional" que le pesó al enfrentar a River Plate por Copa AUF Uruguay

“Estamos contentos de estar acá. Seré un aficionado más e intentaré dar lo mejor”, agregó el defensa.

La despedida de Nacional

Nacional, por su parte, anunció la salida del zaguero que se fue a préstamo hasta junio de 2027.

Paolo Calione fue cedido a préstamo al @alwakrah_sc hasta junio 2027.



¡Éxitos, Paolo! pic.twitter.com/3bKjFTLneQ — Nacional (@Nacional) September 4, 2026

El equipo catarí pagará US$ 250.000 por la cesión, la que incluye una opción de compra de US$ 2.2 millones por el 70% de la ficha.

Calione había sonado como un posible préstamo de Deportivo La Coruña, pero el equipo español quería que fuera sin costo.

Al recibir la propuesta catarí, los tricolores eligieron esa opción y el futbolista formado en las inferiores del club pasará a esa liga, a la que recientemente fue Federico Bais, otro juvenil albo.

El defensa debutó en la Primera de Nacional el pasado 16 de marzo de 2025 ante Racing y sumó un total de 32 partidos en el club, con 18 victorias, cinco empates y nueve derrotas, con un total de 2.165 minutos y el título de la Liga AUF Uruguaya.