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Julián Álvarez vuelve a ser convocado en el Atlético de Madrid, tras la novela y su deseo de irse al Barcelona

Julián Álvarez integra la lista del Cholo Simeone para enfrentar al Athletic Club y comenzar a recomponer su relación con el hincha

4 de septiembre de 2026 11:57 hs
Julián Álvarez
AFP

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, volverá este viernes a la convocatoria para el partido contra el Athletic Club en Bilbao, según confirmó Diego Cholo Simeone, su entrenador, tras perderse el último duelo contra el Sevilla por una indisposición y luego de la novela en el mercado y su deseo de irse al Barcelona.

"Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperado lo mejor de él, como todos sus compañeros", declaró el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento vespertino sobre el atacante, cuya continuidad en el equipo quedó confirmada en el cierre del mercado del pasado martes, tras su frustrado fichaje por el Barcelona.

Juli&aacute;n &Aacute;lvarez en el partido de Atl&eacute;tico ante Villarreal en el que se fue silbado

Julián Álvarez en el partido de Atlético ante Villarreal en el que se fue silbado

El delantero argentino sólo ha disputado uno de los tres primeros encuentros de esta temporada. Fuera del primer choque contra el Málaga, por falta de rodaje tras sumarse a la pretemporada el pasado 10 de agosto, jugó 33 minutos en la segunda cita ante el Villarreal, con la bronca del público, y se perdió el último choque en Sevilla a causa de la citada indisposición, que lo impidió ejercitarse el miércoles, el jueves y el viernes de la semana pasada.

Este martes cerró el mercado de fichajes con su continuidad, una vez que fue inviable su deseo expreso de ser traspasado al Barcelona y rechazó irse al Arsenal, que lo pretendió en el tramo final de este verano y anteriormente.

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Las palabras del Cholo Simeone sobre la novela de Julián Álvarez

El entrenador argentino acudió a la conferencia de prensa previa al partido y se refirió a la novela que protagonizó Julián, el Atlético de Madrid y el Barcelona.

"Yo quiero ser muy claro. Para mí, la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián de ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro?", explicó Simeone.

"Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender. El paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad en todas estas situaciones que él tendrá que resolver internamente lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque es eso lo que queremos, que esté bien, este contento y, obviamente, nos dé goles, que es lo que ayer (Paolo) Futre (leyenda del Atlético) muy bien en un lindo vídeo le transmitía desde su alegría. Le mando un abrazo grande por el mensaje que mandó", dijo el DT argentino.

FUENTE: EFE

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