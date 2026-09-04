Tras las bajas de Darwin Núñez y Benzema, Al Hilal fichó a Martinelli a Arsenal por una millonaria cifra récord

Arsenal confirmó este jueves el traspaso del brasileño Gabriel Martinelli a Al Hilal de Arabia Saudita, ex equipo de Darwin Núñez y Karim Benzema, por 65 millones de euros, la venta más cara de la historia de los 'Gunners'.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Martinelli, de 25 años, abandona Arsenal tras siete años desde que llegó del Ituano, de las divisiones inferiores de Brasil. En este tiempo, el brasileño ha disputado 278 partidos con los 'Gunners', marcando 62 goles y repartiendo 32 asistencias, y ha conquistado una Premier League, una FA Cup y una Community Shield.

La llegada de Christos Tzolis, además de la presencia de Eberechi Eze y Noni Madueke, ha precipitado tanto el adiós de Leandro Trossard, que ya se marchó a Besiktas turco hace semanas, como ahora el de Martinelli, que cambia la Premier League por el fútbol de Arabia Saudí.

Gabriel Martinelli celebra el tercer tanto de Arsenal ante Watford, que finalmente le daría el triunfo

Hasta la fecha, la venta más cara del Arsenal era la de Alex Oxlade-Chamberlain al Liverpool por 38 millones de euros .

Karim Benzema llegó como estrella a Al-Hilal, le sacó el cupo de extranjero a Darwin Núñez, estuvo seis meses, y pese a que tenía contrato, se fue del club

Darwin Núñez fue confirmado como nuevo jugador del Al-Diriyah de Arabia Saudita, cedido desde el Al-Hilal

Los ingleses se han gastado más de 200 millones de euros en este mercado veraniego, pero hasta la venta de Martinelli solo habían ingresado 46 por las operaciones de Trossard, Jakub Kiwior y Christian Norgaard.

Segundo pase más caro de Al Hilal

Para Al Hilal, esta compra representa la segunda más cara de la historia del club, solo por detrás de la de Neymar.

Gabriel Martinelli en Al Hilal

El jugador brasileño, de 25 años, coincidirá en el Al Hilal con figuras como el francés Théo Hernandez, el senegalés Kalidou Koulibaly, el arquero marroquí Yassine Bounou o el inglés Ollie Watkins.

Pero no con el veterano goleador francés Karim Benzema, que a principios de esta semana rompió su contrato con esa entidad después de solo seis meses, como tampoco con Darwin Núñez, que tras no jugar el semestre pasado cambió de equipo en la liga saudí.

"Orgullo de ser azul, orgulloso de ser jugador del Al Hilal", dice Martinelli en un video publicado por su nuevo equipo en las redes sociales.

La pasada temporada el atacante firmó 11 tantos en 53 partidos de todas las competiciones con el Arsenal, con el que ganó la Premier League.

Alexander Sorloth y Gabriel Martinelli Foto: Jewel Samad/AFP

En total acumuló 62 dianas en 278 juegos con el equipo londinense, al que había llegado en julio de 2019 desde el Ituano de Brasil.

Con la selección brasileña, Gabriel Martinelli ha jugado 27 partidos y anotado cinco tantos.

Estuvo con su equipo nacional en el reciente Mundial 2026, donde Brasil decepcionó siendo eliminado por la Noruega de Erling Haaland en octavos de final.

Con base en EFE y AFP