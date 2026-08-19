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El desconocido equipo al que iría Darwin Núñez, cedido a préstamo por Al Hilal, según el especialista en pases Fabrizio Romano

El préstamo sería hasta junio de 2027, por un año, con el salario cubierto por Al Hilal

19 de agosto de 2026 10:09 hs
Darwin Núñez con la camiseta de Al Diriyah en un fotomontaje

Darwin Núñez con la camiseta de Al Diriyah en un fotomontaje

El delantero uruguayo Darwin Núñez, cuya ficha pertenece a Al Hilal de Arabia Saudita, saldría a préstamo a un ignoto equipo de la liga saudí, según informa este miércoles el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano.

El atacante celeste pasaría cedido a Al Diriyah de la Saudi Pro League, a la que ascendió en la pasada temporada, tras un primer acuerdo de palabra entre ambos clubes.

Darwin Núñez volvió a Al Hilal tras el Mundial 2026

Darwin Núñez volvió a Al Hilal tras el Mundial 2026

El préstamo sería hasta junio de 2027, por un año, con el salario cubierto por Al Hilal pero sin una opción de compra según el acuerdo actual.

Para el acuerdo solo restan las firmas, pero el trato está cerrado a la espera del examen médico, según indicó Romano.

La diferencia de millones de euros que separan a Darwin Núñez de Trabzonspor de Turquía, donde esperan cerrar su fichaje este fin de semana

Atrapado en Arabia Saudita: la millonaria deuda que pone en riesgo la salida de Darwin Núñez a Trabzonspor de Turquía

Al-Diriyah jugó este martes ante Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, quien no estuvo en cancha, y cayó goleado por 4-1 por la Copa del Rey, en fase de 32avos, con dos goles del portugués João Félix y tantos de Mohamed Simakan y Abdullah Al-Hamdan.

El equipo de la ciudad homónima de la provincia de Riad para el que suena el uruguayo es dirigido por el DT portugués Bruno Lage y entre sus figuras internacionales tiene al español Óscar Rodríguez, formado en Real Madrid, al senegalés Idrissa Gueye, mundialista en 2026, Qatar 2022 y Rusia 2018, y el golero bosnio Nikola Vasilj, también presente en la reciente Copa del Mundo.

Nikola Vasilj

Nikola Vasilj

Se cae la opción turca

Como informó Referí este martes, aunque el delantero uruguayo ya alcanzó un acuerdo en los términos personales con Trabzonspor de Turquía, la operación se encuentra al borde del colapso debido a serias discrepancias financieras y a una abultada deuda que el Al-Hilal de Arabia Saudita mantiene con el atacante.

El acuerdo entre el club turco y el delantero de la selección uruguaya está listo, pero el monto que le adeuda con conjunto saudí al delantero complicaba todo ya el pasado domingo.

Darwin Núñez jugó con Al-Hilal en la pretemporada en Austria, ante Alger de Argelia

Darwin Núñez jugó con Al-Hilal en la pretemporada en Austria, ante Alger de Argelia

El principal obstáculo que frena la partida del artillero desde el fútbol árabe a Turquía es de carácter económico.

Núñez reclama a la directiva de Al-Hilal el pago de aproximadamente 12 millones de euros (US$ 14 millones) correspondientes a salarios atrasados y otras obligaciones contractuales no cumplidas.

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