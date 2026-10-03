Fiscal general de Emiratos Árabes Unidos afirma que copiloto del vuelo rumbo a Israel planeaba un "acto terrorista"

Los investigadores de Emiratos Árabes Unidos afirmaron este sábado que el copiloto del vuelo de Flydubai con destino a Israel planeaba un "acto terrorista" y atacó al comandante con el hacha de emergencia de la cabina.

El ataque del copiloto en un vuelo de la compañía Flydubai que cubría la ruta Dubái–Tel Aviv con 174 pasajeros forzó un aterrizaje de emergencia en Tabuk ( Arabia Saudita ).

"El copiloto intentó cometer un acto terrorista " y "atacó al comandante en la cabina con el hacha de emergencia e intentó hacerse con el control del avión ", declaró el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos , Hamad Saif Al Shamsi, según la agencia oficial de noticias WAM.

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El copiloto, que sigue detenido en Emiratos, fue identificado por varios medios como el omaní Hamam al-Hammami . Afirman que las autoridades le habían prohibido pilotar en Omán por sus opiniones extremistas .

Durante el vuelo, el copiloto atacó al comandante indio, que logró abrir la puerta de la cabina.

Los pasajeros relataron cómo irrumpieron en la cabina y forcejearon con el atacante por el control del avión, que perdió unos 17.000 pies de altitud en apenas un minuto, según Flightradar24.

Netanyahu dijo que el sospechoso había sido objeto de "adoctrinamiento islamista radical"

Pasajeros del vuelo que debió aterrizar de emergencia ya se encuentran en Israel Redes sociales de Benjamin Netanyahu

Este sábado, por primera vez desde la suspensión de vuelos por el incidente, un avión con pasajeros israelíes procedente de Emiratos aterrizó en Tel Aviv.

Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el sospechoso había sido objeto de un "adoctrinamiento islamista radical" y había intentado estrellar el avión. Netanyahu invitó a Israel como huésped de honor al piloto indio.

"Usted es un verdadero héroe de los valientes pueblos de India e Israel, y es un héroe para el mundo entero", declaró Netanyahu en un video difundido por su oficina el sábado que recoge una conversación telefónica con el comandante. Las autoridades israelíes estiman que se ha evitado una tragedia.

Según el Wall Street Journal, las autoridades omaníes habían prohibido volar al copiloto por sospechar que había adoptado ideas radicales.

CNN informó por su parte de que el piloto había sido apartado el año pasado de un puesto en la compañía aérea nacional de Omán por sospechas relacionadas con sus opiniones extremistas.

Un canal de Dubái, citando a una fuente informada, indicó que las autoridades omaníes habían determinado que el copiloto tenía opiniones extremistas. La cadena afirmó que había pasado un tiempo en Siria, lo que suscitó sospechas de que podría haberse radicalizado allí.

Según ABC News, que cita a altos responsables de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad familiarizados con la investigación, se sorprendió al sospechoso en posesión de material extremista cuando se formaba para ser piloto.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el jueves de que, si se determinaba que Irán estaba relacionado con el ataque, el país sería "duramente golpeado". Netanyahu indicó por su parte que se investigará cómo obtuvo autorización para trabajar en vuelos con destino a Israel.

"Tenemos restricciones que establecen que no se puede contar con pilotos de países que no mantengan relaciones diplomáticas con Israel. Evidentemente, él logró sortear esa restricción", declaró Netanyahu a Fox News.

Con información de AFP.