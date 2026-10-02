¿Cómo son los fusiles israelíes que sumó uno de los ejércitos de Sudamérica?

El Ministerio de Defensa de Argentina incorporó los primeros 250 fusiles israelíes ARAD-5 y ARAD-7 para avanzar en la renovación del armamento individual del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, mediante un contrato Estado-Estado con Israel .

La presentación se realizó el 29 de septiembre en el Regimiento de Infantería 1 "Patricios" , en la Ciudad de Buenos Aires , luego de que se completaran las pruebas de recepción y aceptación correspondientes al primer lote. La evaluación técnico-operacional se había desarrollado durante 2025 e incluyó propuestas de ocho empresas de Israel , Europa , Estados Unidos y locales .

Los modelos fueron desarrollados por Israel Weapon Industries (IWI) y pertenecen a una misma línea de fusiles con configuraciones diferenciadas. El ARAD-5 está basado en la arquitectura AR-15, mientras que el ARAD-7 utiliza la plataforma AR-10. Ambos incorporan miras electroópticas de punto rojo MEPRO M-5 .

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El ARAD-5 emplea munición 5,56 x 45 milímetros , mientras que el ARAD-7 utiliza 7,62 x 51 milímetros , el mismo calibre de los FAL que forman parte del material que será sustituido de manera progresiva.

El Ministerio de Defensa describe a los dos modelos como plataformas individuales de menor peso, con diseño modular y capacidad para incorporar nuevas tecnologías. Su estructura permite adaptar distintos componentes y sistemas de puntería a las necesidades de cada configuración.

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En el caso del ARAD-7, IWI informa un peso de entre 4,15 y 4,55 kilos, de acuerdo con la configuración elegida. El modelo dispone de controles ambidiestros, culata regulable y plegable, además de superficies de montaje para sistemas ópticos y otros elementos.

Este fusil también utiliza un sistema de pistón de gases de carrera corta y cuenta con un diseño que permite modificar determinados componentes. La ficha del fabricante contempla distintas opciones de longitud de cañón para el modelo.

Presentación de los nuevos fusiles ARAD-5 y ARAD-7 para las Fuerzas Armadas Argentina.gob.ar

El ARAD-5 presenta una configuración más liviana y utiliza el calibre 5,56 x 45 milímetros. Su incorporación responde a la misma renovación del armamento individual que contempla la llegada del ARAD-7, aunque ambos modelos fueron seleccionados para configuraciones diferentes.

"La conjuntez debe estar presente en el planeamiento, el adiestramiento, las operaciones, la logística y también en la forma en que definimos e incorporamos nuestros medios”, señaló el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare.

Durante octubre, IWI capacitará al personal de las tres Fuerzas Armadas en operación y mantenimiento de los nuevos fusiles. El Ministerio de Defensa también informó que está prevista la llegada de un segundo lote durante el primer trimestre de 2027.