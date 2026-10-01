Escuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea de Chile llega a Uruguay este jueves: cómo son los aviones

La Escuadrilla Acrobática “Halcones” de la Fuerza Aérea de Chile llegará este jueves 1° de octubre a Uruguay, según informó la Fuerza Aérea Uruguaya .

El aterrizaje tendrá lugar en las instalaciones de la Brigada Aérea I , ubicada sobre la Ruta 101, junto al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Inicialmente, el arribo de la escuadrilla estaba previsto para las 15:20 horas , pero las condiciones meteorológicas adversas obligaron a modificar el cronograma.

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La Fuerza Aérea informó este jueves de mañana que el nuevo horario estimado de llegada es a las 18:00 horas . De todas formas, aclaró que el horario está sujeto a la evolución de las condiciones meteorológicas .

Los “Halcones” constituyen la escuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea de Chile y su llegada se producirá durante la tarde de este jueves, siempre que las condiciones del tiempo permitan mantener el nuevo horario previsto.

Cómo son los aviones que traerán los Halcones a Uruguay

La Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones utiliza actualmente el GB1 GameBird, un avión monoplano diseñado para realizar maniobras de alta acrobacia y que sustituyó al histórico Extra 300L.

La aeronave está equipada con un motor Lycoming AEIO-580 de 315 caballos de fuerza y cuenta con una estructura fabricada principalmente en fibra de carbono, que combina resistencia estructural con un peso reducido.

Uno de sus principales atributos para las maniobras acrobáticas es su capacidad para soportar elevados factores de carga: el GB1 GameBird puede alcanzar hasta 10G, tanto positivos como negativos.

Además, es aproximadamente 150 kilos más liviano que el Extra 300L, utilizado anteriormente por la escuadrilla chilena. Esa reducción de peso mejora su relación entre potencia y peso y favorece la precisión necesaria para realizar las formaciones y maniobras características de los Halcones.

De esta manera, la llegada de la escuadrilla a la Brigada Aérea I, prevista ahora para las 18:00 de este jueves y sujeta a la evolución del tiempo, permitirá ver en Uruguay las aeronaves con las que actualmente opera el equipo de alta acrobacia de la Fuerza Aérea de Chile.