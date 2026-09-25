Fuerza Aérea realizará entrenamiento con helicópteros frente al Hospital Militar: advierte por ruidos y afectaciones de tránsito

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) realizará este domingo 27 de setiembre un entrenamiento con helicópteros frente al Hospital Militar , en Montevideo, que podrá generar ruidos y afectaciones puntuales a la circulación en la zona.

Las actividades se desarrollarán entre las 10:00 y las 13:30 horas aproximadamente en el helipuerto ubicado frente al centro de salud, en la intersección de avenida Centenario y Pablo Purriel .

Del entrenamiento participarán helicópteros del Escuadrón Aéreo N.º 5 y la actividad será coordinada con el Hospital Militar, la Intendencia de Montevideo y otros organismos vinculados a la atención de emergencias.

Hasta 306 km/h, rescates y evacuaciones médicas: así son los helicópteros que entrenarán frente al Hospital Militar

Según informó la FAU, el objetivo es mantener entrenadas a las tripulaciones y fortalecer la coordinación de los procedimientos de respuesta ante situaciones que requieran evacuaciones aeromédicas o traslados sanitarios de urgencia.

Durante esas horas podrán producirse ruidos propios de la operación de los helicópteros, además de afectaciones puntuales al tránsito.

Por razones de seguridad, la Fuerza Aérea pidió a quienes circulen por la zona evitar estacionar vehículos en las inmediaciones de avenida Centenario y Pablo Purriel, así como respetar la señalización y las indicaciones del personal que estará desplegado durante el operativo.