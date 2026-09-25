El Manchester City fue declarado culpable de más de 100 irregularidades financieras de la Premier League

El Manchester City ha sido determinado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras de la Premier League , unos cargos que arrastra desde 2023, según adelantó este viernes el diario británico The Athletic y publicaron otros medios deportivos.

Aunque el City había negado reiteradamente las acusaciones, la comisión independiente que falló sobre el caso consideró al club de Mánchester culpable en prácticamente todos los casos (130) en que había sospechas, señalan las mismas fuentes.

Por el momento, no se han formulado sanciones, ya que esto se decidirá en una etapa posterior.

Estas sanciones, obtenidas en el Manual de la Premier League inglesa, pueden ir desde una mera advertencia a una retirada de puntos en el campeonato o, en el caso más extremo, incluso la expulsión de la competición .

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Incluso la retirada de puntos puede aplicarse con efectos retroactivos, lo que podría costarle al club hasta la pérdida de algunos títulos, siempre según The Athletic.

Las irregularidades financieras del Manchester City

La Premier League acusó en febrero de 2023 al City de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el 'fair play' financiero de la UEFA entre 2009 y 2018, y con el de la Premier League en las campañas 2015-2016 y 2017-2018.

Pep Guardiola en el Manchester City Foto: Oli Scarff / AFP

Igualmente, de no cooperar con las investigaciones de la Premier que se desarrollaron entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El City negó todos los cargos y contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar las sanciones.

En la década que ha investigado la Premier League, es decir, entre la campaña 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres ligas, una Copa de Inglaterra y tres Copas de la Liga.

FUENTE: EFE