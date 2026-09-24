Los 13 clasificados en la Copa AUF Uruguay, los tres cupos pendientes y la situación de Nacional y de Peñarol

A falta de dos partidos para el final de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, que otorgará al campeón el cupo de Uruguay 4 para la Copa Libertadores 2027, ya se conoce a 13 de los 16 equipos clasificados del fútbol profesional para la siguiente ronda.
Nacional y Peñarol clasificaron como primeros en sus grupos y se enfrentarán a segundos o mejores terceros en la próxima instancia en la que la actividad continuará en la órbita del fútbol profesional.
Luego, en la ronda de octavos de final se enfrentarán los ocho mejores del fútbol profesional y los ocho mejores del fútbol amateur.
En la fase de grupos aún están pendientes estos dos partidos que se jugarán el miércoles; Defensor Sporting vs Plaza en el Franzini y Cerro Largo vs Rentistas en Melo.
Los 13 clasificados hasta el momento son:
Grupo 1: 1) Peñarol, 2) Torque y 3) Danubio
Grupo 2 está abierto: pueden clasificar los cuatro, Rentistas 4 puntos, Plaza 3, Defensor Sporitng 2 y Cerro Largo 1
Grupo 3: 1) Deportivo Maldonado, 2) Cerrito
Grupo 4: 1) Central Español, 2) Juventud y 3) Racing
Grupo 5: 1) Nacional, 2) Albion, 3) River
Grupo 6: 1) Boston River, 2) Liverpool