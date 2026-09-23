Luis Mejía: su futuro incierto en Nacional, los elogios a Carreño y el valor del triunfo ante Defensor Sporting en sus casi 200 partidos en el club

Luis Mejía , golero y uno de los referentes de Nacional , habló este miércoles en conferencia de prensa y analizó varios temas, como su futuro en el club, lo que cambió con Daniel Carreño, a quien elogió en varias ocasiones, y el lugar en el que colocó en su largo historial de partidos con los albos el agónico triunfo con remontada ante Defensor Sporting de este domingo por 3-2 en los últimos minutos.

El golero panameño de 35 años destacó especialmente la llegada de Carreño y el aporte del experimentado DT al plantel en poco más de un mes desde su regreso a los albos.

“Y la verdad que hay paz en el club”, dijo Mejía al responder sobre qué había cambiado con la llegada del entrenador. “Hace tiempo no se veía un Nacional así. Eso es lo que genera él . Eso es lo que nos transmite en el día a día”.

“El grupo está muy contento con la llegada de Daniel porque, a pesar de ser un entrenador, encontramos como un padre . Y eso, en un equipo grande, es sumamente importante. Es una persona que conoce el club, ganó muchas cosas acá, sabe cómo llevarlo al jugador y para nosotros es fundamental tener una persona de ese calibre acá”, agregó “Manotas” .

"Hay que dejarlo que disfrute": la sonrisa y lo que dijo Luis Mejía sobre el eufórico festejo de Daniel Carreño tras el triunfo de Nacional ante Defensor Sporting

Gastón Martirena y Luis Mejía hablaron tras la remontada de Nacional ante Defensor Sporting: "Con la llegada de Daniel Carreño la cosa ha cambiado"

Mejía también reconoció que en el primer semestre del año no rindió en su mejor forma.

“Yo soy muy autocrítico. Soy consciente que la primera parte del año no tuve un buen nivel. No es excusa, pero también muchas veces jugué lesionado. Capaz que por ahí la gente a eso tampoco le da mucha importancia, ¿no? Capaz que arriesgué muchas veces y a veces capaz que no tenía que haber jugado, pero bueno, siempre lo he dicho, cuando Nacional me precise, voy a estar ahí”, señaló.

El panameño fue al Mundial 2026 con su selección y al regresar el club había fichado al argentino Alexis Martín Arias ha pedido de Jorge Bava, quien le dio la titularidad al flamante fichaje.

Pero sus actuaciones no colmaron las expectativas y Mejía volvió al arco con gran nivel, y fue ratificado en el puesto por Carreño desde su llegada.

Luis Mejía en el banco de suplentes Foto: Enzo Santos / FocoUy

“Ahora es otra etapa en el club. Me siento bien. Encontré una persona que me da mucha confianza, como es Daniel. Como que me sacó de ese pozo, ¿no? Pero nada, agradecido. Las cosas pasan por algo”, agregó.

Mejía también volvió a tener palabras sentidas para Carreño al comentar el eufórico festejo del DT tras el triunfo ante Defensor. “Y, es muy hincha, es muy hincha y no puedo decir nada de él, es una persona que vive mucho el fútbol, quiere mucho a Nacional”.

El panameño continuó con su respuesta y también contó cómo vive Carreño este nuevo ciclo en el club por el que esperó muchos años. “Esta etapa que está teniendo Nacional la está disfrutando como si fuera un niño. Él está muy feliz y hay que dejarlo que disfrute”, agregó. “Está viviendo un momento muy lindo en su etapa como entrenador, así que ojalá que le vaya muy bien”, sostuvo “Manotas”.

Mejía y su futuro incierto en Nacional

Continuando con sus respuestas, Mejía habló sobre su futuro en Nacional, del que no tiene nada definido y cuyo contrato finaliza en 2026, con opción de renovación por un año más.

“Hoy la verdad que estoy disfrutando, porque, como digo, no sé si será mi última etapa en el club o seguiré. Pero quiero disfrutar esto, lo que queda de campeonato, de gran manera. Esa es la confianza que me da Daniel, el grupo también. Así que estoy tranquilo. Ahora a tratar de, como dije, poder lograr los objetivos, poner a Nacional donde se merece y estamos en busca de eso”, señaló.

Luis Mejía en conferencia de prensa Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Ante la consulta específica sobre la posibilidad de una renovación automática, el panameño fue tajante: “No, yo la verdad te digo, no estoy pensando en eso”, respondió. “Lo que estoy pensando es que podamos sacar junto con el grupo la situación que está Nacional en las tablas, poder lograr el objetivo que es clasificar a Libertadores, pelear por el Campeonato Uruguayo, que mientras que tengamos chance esta camiseta te demanda pelear hasta lo último y, si se da la posibilidad de seguir en el club, bienvenido sea, porque es un club que quiero mucho, he pasado muchas cosas, buenas, malas, de todo me ha pasado en este club, así que siempre voy a estar agradecido, pero lo importante hoy en día es poder lograr los objetivos que tenemos este año”.

Un triunfo entre los más destacados de su carrera

Con 195 partidos jugados en Nacional, cuatro títulos de Campeonato Uruguayo y ocho clásicos ganados, Mejía señaló que el triunfo ante Defensor Sporting del pasado domingo es uno de los más destacados en su paso por el club.

“He vivido muchos partidos importantes acá en Nacional, pero como el que pasó el fin de semana, creo que es único, lo pondría ahí arriba”, dijo ante la consulta de Referí.

"Así que nada, creo que esto nos tiene que dar más fuerza para seguir peleando todo el campeonato, porque es un envión anímico importantísimo. No hemos perdido con Daniel, hace ocho partidos. Creo que el equipo ha venido mejorando. Por ahí te digo que capaz que el único partido que nos vimos un poco superado fue contra Juventud, que nos dominó todo el primer tiempo. Pero creo que en los otros partidos hemos tratado de someter al rival, a veces con intensidad, a veces con juego. Ojalá que este envión nos dé mucha fuerza para la recta final del campeonato”.

La no ida a la selección para estar en este momento de Nacional

Mejía también confirmó que hizo gestiones para no ser convocado por la selección de Panamá en esta Fecha FIFA para estar a las órdenes del club en este momento en el que busca sumar puntos.

Luis Mejía Foto: Dante Fernández/Focouy

En ese sentido, señaló que la decisión "fue en conjunto con el cuerpo técnico, de Nacional y de la selección". "El cuerpo técnico de la selección entendió el momento que estábamos atravesando en el club y más cuando sabemos que nos estamos jugando cosas importantes, por ahí hacer partidos amistosos y tampoco no tengo que demostrar nada en la selección. Creo que entendió el momento y agradecerle porque la verdad que se portó de diez".

Sobre el presente del club, el golero señaló que "estando en Nacional te demanda siempre ganar, la exigencia es normal". "Y entendemos al hincha porque el año no ha sido muy bueno. Pero creo que con la llegada de Daniel (Carreño) la cosa ha cambiado en todo sentido. Futbolísticamente por ahí hemos mejorado. Obviamente, queremos ver un Nacional más protagonista, controlando los partidos los 90 minutos, pero hay que ser conscientes que los rivales juegan. Pero la tranquilidad que estamos trabajando el día a día, creo que se está viendo reflejada los partidos. Nosotros estamos tranquilos. Lo que pasó el fin de semana pasado no es casualidad, porque si no trabajás bien estas cosas no las lográs. Y nosotros día a día estamos teniendo buen ambiente, el grupo está consciente de que estamos trabajando bien y se dio porque el grupo está bien”.