BYD trae a Uruguay la pasión del Manchester City: quienes compren un Sealion podrán viajar a ver al equipo en vivo

BYD, la marca líder mundial en vehículos eléctricos, se convirtió en Socio Automotriz Oficial del Manchester City Football Club , en una alianza que vincula a la industria automotriz con uno de los clubes de fútbol más reconocidos a nivel internacional.

En Uruguay, el acuerdo llega acompañado de una propuesta para los clientes locales. Quienes adquieran una BYD Sealion entre el lunes 21 de setiembre y el 31 de diciembre de 2026 tendrán la oportunidad de viajar para ver al Manchester City en vivo.

La propuesta busca unir la experiencia de conducir un BYD con la posibilidad de vivir el fútbol de primer nivel. Así, quienes participen podrán viajar desde Uruguay a Europa para alentar al club inglés en vivo, de la mano de una marca que actualmente viste la manga de entrenamiento de los planteles masculino y femenino del club.

El acuerdo entre BYD y el Manchester City incluye el suministro de vehículos BYD y DENZA, además de baterías de almacenamiento de energía para la City Football Academy , el centro de entrenamiento del club en Manchester. La marca china, que hace poco más de 30 años comenzó como fabricante de baterías, es hoy líder global en vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con presencia en más de 110 países y más de 4,6 millones de unidades vendidas en 2025 a nivel mundial.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, destacó el vínculo entre ambas marcas y señaló que la alianza con el Manchester City reúne la excelencia deportiva y la innovación tecnológica, dos valores que forman parte del ADN de la marca y que, a su entender, contribuyen a inspirar a las personas en torno a una movilidad más sostenible.

Desde BYD Uruguay celebran el acuerdo como parte de una estrategia que busca ampliar las alianzas deportivas locales con vínculos de alcance internacional, en línea con la expansión global de la marca. La asociación con el equipo inglés también refleja el proceso de internacionalización de BYD y DENZA y permite acercar a los usuarios uruguayos experiencias que la compañía ya desarrolla en otros mercados.

Sealion Blue: nueva versión con precio de lanzamiento exclusivo

Como parte de este mismo anuncio, BYD Uruguay presenta la Sealion Blue, una nueva versión del modelo que redobla la apuesta por el diseño y la tecnología de la familia Sealion. Para celebrar su llegada al mercado, la marca cuenta con un precio de lanzamiento limitado de USD 35.990, válido únicamente para las primeras 100 unidades.

Más información sobre la promoción, condiciones y stock disponible en los concesionarios oficiales de BYD Uruguay.