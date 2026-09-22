La comunidad tecnológica Praxis eligió Uruguay para construir su ciudad del futuro y su fundador prevé reunirse con Orsi en Nueva York

La comunidad tecnológica Praxis , que desde hace años busca un lugar donde construir su proyecto de ciudad del futuro, eligió Uruguay para instalarse dentro del desarrollo +Colonia , según informó este martes The New York Times.

“La gira mundial ha concluido: hemos elegido Uruguay” , afirmó Dryden Brown , director ejecutivo de Praxis, al medio estadounidense. “Es lo más increíble del mundo”, distinguió.

El proyecto pretende crear una comunidad inspirada en valores y estéticas de la cultura occidental y estará integrado a +Colonia , la ciudad que impulsa el empresario argentino Eduardo Bastitta en el departamento de Colonia. Bastitta fue nombrado asesor por el presidente argentino, Javier Milei.

"Hay una avidez de los consumidores por tener productos que hagan mejor su trabajo": cómo se adaptan las marcas a los nuevos hábitos de cuidado personal de los uruguayos

El joven de 21 años que aprendió a preparar café trabajando y ahora representará a Uruguay en un mundial de baristas

De todas formas, el proyecto se encuentra todavía en una etapa inicial. Según consignó The New York Times, Praxis firmó hasta ahora un acuerdo en gran medida no vinculante con la empresa de Bastitta, por lo que todavía existen interrogantes sobre el alcance que finalmente tendrá la iniciativa.

Brown, de 30 años y exsurfista profesional, aseguró que tiene previsto mudarse a Uruguay tan pronto como en diciembre. A su vez, se espera que otros integrantes de Praxis lleguen durante 2027 para instalarse en los primeros edificios de +Colonia. “Tener un lugar de verdad es, muy, muy genial”, afirmó Brown.

Según el acuerdo, Praxis comenzaría a adquirir tierras dentro del predio de +Colonia hacia fines de 2027. Brown describió a los potenciales residentes como “el tipo de pensadores más talentosos y agudos del mundo” y sostiene que allí podrían desarrollarse nuevos sistemas culturales, económicos y de gobernanza para un escenario posterior a la expansión de la inteligencia artificial.

El fundador de Praxis prevé reunirse con Orsi

Uno de los aspectos centrales del desembarco de Praxis es el vínculo que buscará establecer con Uruguay. Brown aseguró que el proyecto funcionará dentro del sistema legal uruguayo y que, por ahora, contar con una gobernanza independiente no es un requisito.

Además, según The New York Times, el empresario planea reunirse esta semana con el presidente Yamandú Orsi en Nueva York, donde el mandatario participa de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Praxis comenzó a recaudar fondos en 2021. Para 2023 había obtenido casi US$ 20 millones de compañías entre las que figuraban Apollo Projects, firma de capital de riesgo de Sam Altman, y Alameda Research, fundada por Sam Bankman-Fried. Un año después anunció que la compañía de criptomonedas Gem Digital le había proporcionado una línea de crédito de US$ 500 millones.

Antes de decidirse por Uruguay, Brown había explorado distintos lugares del mundo. Praxis evaluó la región del Mediterráneo e incluso consideró instalarse en Groenlandia. Finalmente, el empresario destacó las condiciones que encontró en territorio uruguayo.

Uruguay tiene una “vibra de Suiza en Sudamérica”, afirmó Brown, además de “olas geniales” y condiciones naturales que, a su entender, pueden atraer a profesionales creativos y ejecutivos tecnológicos. También sostuvo que ese movimiento podría acelerarse porque “la IA se va a quedar con todos los trabajos”.

Qué propone Praxis

El proyecto de Brown se inscribe en una corriente surgida entre empresarios e inversores tecnológicos que promueve la creación de comunidades físicas surgidas inicialmente en internet y organizadas alrededor de valores compartidos.

Praxis asegura contar actualmente con más de 2.500 personas comprometidas a mudarse a su futura ciudad, según datos de la propia organización citados por The New York Times.

La iniciativa ha generado cuestionamientos por su visión de la sociedad y por sus referencias a la cultura occidental, las jerarquías sociales y las virtudes marciales. Brown contó que durante la pandemia comenzó a leer “cosas de derecha algo raras en internet” y posteriormente empezó a llevar a “personas raras de derecha de internet a fiestas” en Nueva York.

Aunque afirmó que “definitivamente no es demócrata” y “definitivamente no es un tipo progre”, rechazó ser encasillado políticamente en la derecha y calificó el eje tradicional entre izquierda y derecha como “muy boomer”.

El proyecto +Colonia

+Colonia, donde Praxis pretende instalarse, es presentado por Bastitta como una “ecociudad inteligente” orientada a trabajadores tecnológicos. El desarrollo se extiende sobre casi ocho kilómetros de costa del Río de la Plata y ya tiene varios edificios en construcción.

Bastitta aseguró que el emprendimiento cuenta con US$ 290 millones comprometidos y cientos de apartamentos vendidos. Praxis ocuparía una parte significativa del desarrollo.

Sobre la llegada de la comunidad liderada por Brown, el empresario argentino dijo que le gusta su visión y consideró que su relato es poderoso.