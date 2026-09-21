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La decisión que por primera vez tomaron Luis Suárez y Lionel Messi con el DT de Deportivo LSM, su equipo en la Divisional C de Uruguay

Por primera vez en su rol de administradores de un club, Suárez y Messi tuvieron que tomar una decisión con su DT

21 de septiembre de 2026 13:05 hs
Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM

Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM

Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi en la Primera Divisional C del fútbol uruguayo, tendrá un cambio de entrenador, el primero de su historia, al conocerse que Rafael Cánovas no seguirá en su cargo.

Así lo confirmaron a Referí fuentes del club blanco y verde este lunes.

El equipo de Suárez y Messi perdió el sábado de local ante Mar de Fondo por 3-2.

En el Torneo Final de la C, Deportivo LSM se ubica en la 7ª posición, con 13 puntos en nueve partidos disputados a la fecha.

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El líder es Sportivo Bella Italia, el equipo de la SAD de Fernando Muslera, que este fin de semana goleó por 4-1 a Sud América y que suma 23 unidades.

Deportivo LSM y Bella Italia se habían enfrentado en la fecha anterior con empate 1-1.

Primer cambio de DT de Suárez y Messi

La salida de Rafael Cánovas es la primera decisión de cambio de DT que tuvieron que afrontar Suárez y Messi en su rol de administradores de un club.

Es que Cánovas había sido hasta el momento el primer y único entrenador del equipo que se constituyó y comenzó a competir en la AUF el año pasado en la Divisional D.

En esa primera temporada, Deportivo LSM fue campeón y logró el ascenso a la C, una categoría más pesada en la que no han podido repetir la contundencia del año pasado, pese a contar con refuerzos de primer nivel como Christian "Keke" Almeida, Mario Risso o Rodrigo Amaral.

El área deportiva del club, que encabeza el gerente deportivo Sebastián Taramasco, está en la búsqueda de un nuevo entrenador.

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