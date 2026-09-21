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Murió Milton "Tornillo" Viera, quien defendió a Nacional, Peñarol, Boca Juniors y a la selección uruguaya en el Mundial de Inglaterra 1966

Fue un volante con mucha visión de juego, quien supo defender a equipos muy importantes y también a Uruguay

21 de septiembre de 2026 12:43 hs
Milton Viera

Milton Viera

Cedida por Maximiliano Viera

El fútbol uruguayo está de luto ya que en la jornada de este domingo murió Milton Viera, más conocido por su apodo, Tornillo, quien defendiera entre otros, a Nacional, Peñarol, Boca Juniors y a la selección uruguaya.

Había nacido en Melo, Cerro Largo, hace 80 años. Su primer club fue Bahía de Melo y luego la selección de su departamento y se desempeñaba como volante.

Con Uruguay jugó el Mundial de Inglaterra 1966, siendo el más joven del plantel celeste que disputó aquel certamen, con 20 años.

Una larga historia en el fútbol

Milton "Tornillo" Viera llegó a Montevideo procedente de Melo y en 1962 comenzó a jugar en Nacional.

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Pero no fue hasta 1964 que debutó con los tricolores en un partido por el Campeonato Uruguayo al mando de Alfredo "Zezé" Moreira.

Milton Viera junto a Espárrago, Taveira, Sosa y Urruzmendi en Nacional

Milton Viera junto a Espárrago, Taveira, Sosa y Urruzmendi en Nacional

En su carrera de cinco años, fue campeón uruguayo en 1966 y convirtió un total de 19 goles.

En 1968 pasó a Boca Juniors de Argentina.

Milton Viera en Peñarol

Milton Viera en Peñarol

Llegó a Peñarol a principios de 1969 en el que anotó 19 goles en toda su carrera, sin conseguir títulos.

Tiene el récord de haber perdido una final de Copa Libertadores con Nacional y otra con Peñarol.

En 1967 con los tricolores ante Racing de Avellaneda, y tres años después, con los suplentes aurinegros -los titulares estaban casi todos en el Mundial de México 1970- contra Estudiantes de La Plata.

Milton Viera en la selección uruguaya

Milton Viera en la selección uruguaya

Gran parte de su trayectoria la hizo en Grecia cuando pocos futbolistas uruguayos jugaban allí.

Defendió a Olympiakos por cinco años entre 1972 y 1977, y luego a AEK Atenas.

Milton Viera en Olympiacos de Grecia

Milton Viera en Olympiacos de Grecia

Retornó a Peñarol a mediados de 1980 y su último encuentro fue en marzo de 1981. Luego se retiró jugando en Bella Vista.

Tenía un vínculo familiar con el histórico técnico uruguayo Ondino Vera, quien también había nacido en Melo.

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