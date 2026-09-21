La decisión de Boston River SAD: Ignacio Ithurralde fue cesado como DT y anunció a su reemplazante de forma interina

Boston River SAD anunció este domingo que el entrenador Ignacio Ithurralde fue cesado de su cargo al frente del primer equipo tras los malos resultados en los últimos partidos por el Torneo Clausura.

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Tras la derrota de local ante Progreso del pasado sábado por 2-1 en Florida, el sastre tomó la decisión de hacer un cambio de DT.

“Boston River SAD informa que Ignacio Ithurralde y su cuerpo técnico no continuarán al frente del plantel principal. Agradecemos por el trabajo realizado durante esta etapa en el club”, señalaron los rojiverdes en sus redes sociales.

Además de la última derrota ante Progreso, el equipo de Ithurralde había perdido los anteriores partidos ante Racing y Liverpool, y empató previamente ante Cerro.

Boston River S.A.D informa que Ignacio Ithurralde y su cuerpo técnico no continuarán al frente del plantel principal. Agradecemos por el trabajo realizado durante esta etapa en el club. #SomosBostonRiver pic.twitter.com/RMitVtGjxH

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En el debut en el Torneo Clausura, Boston River dio la nota al superar por 2-1 a Nacional, luego empató ante Danubio y volvió a ganar ante Albion en la tercera fecha, en la que fue su última victoria.

Ignacio Ithurralde y Jorge Bava Foto: Dante Fernández/Focouy

En la tabla suma 7 puntos, se ubica en el puesto 11°, mientras que en la Anual tiene 30 puntos y está 14°, por encima de Danubio y Progreso.

Con el cambio de DT se busca comenzar a ganar para sumar unidades de cara a la próxima temporada, para evitar quedar en una zona comprometida con el descenso.

Diego Jaume será el DT interino

Tras anunciar la salida de Ithurralde, la SAD de Boston River anunció que Diego Jaume, DT de formativas del club, estará al frente de un interinato en el primer equipo.

“Diego Jaume asumirá la dirección técnica del plantel principal, acompañado por Álvaro Giménez como AT. El cuerpo de trabajo se completa con Mathías Bernat y Alan Figueredo como Preparadores Físicos”, informó el sastre.

Jaume debutará este miércoles por Copa AUF Uruguaya cuando se midan ante Fénix.