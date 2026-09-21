El video viral del eufórico festejo de Daniel Carreño tras la remontada de Nacional ante Defensor Sporting en cuatro minutos

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño , celebró de forma eufórica el agónico triunfo 3-2 ante Defensor Sporting que los tricolores lograron este domingo en una remontada final de cuatro minutos que hizo estallar al Gran Parque Central.

El festejo del DT fue captado en un video que se viralizó en las redes.

En las imágenes se ve como señala a la hinchada que estaba en la tribuna y le dice “huevo que ganamos” y “ustedes, ustedes, ustedes”.

Además, en un momento se toma los genitales y sigue gritándole a los hinchas.

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La extraordinaria remontada de Nacional ante Defensor Sporting con un final de película en cuatro minutos; mirá los goles

"La gente hoy influyó en el resultado”

Tras el partido, y más tranquilo que en su festejo, Carreño habló y destacó el triunfo logrado.

"Son partidos que marcan un antes y un después, pero tenemos que seguir trabajando. Es un partido con olor a épico pero fue como el clásico, son solo caricias, pero tenemos que seguir buscando el equipo. Pensando en el futuro con un encuentro perdido o incluso empatando, hubiera sido épico, pero no nos hubiera alcanzado para nada", comenzó diciendo.

Daniel Carreño, técnico de Nacional en el partido ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura FOTO: Enzo Santos/FocoUy

El técnico albo sostuvo además: "Trato de sacarme los cucos de la cabeza, soy un tipo positivo. Pero pensaba en que nos despedíamos del Parque con un partido perdido sin merecerlo. Sabía que si hacíamos un gol, lo revertíamos, pero el gol vino muy tarde y ya no tenía esperanzas. Pero empujados por la gente, llegó esa victoria".

“Veníamos siendo muy criticados por recibir goles en la hora. Estando yo, empatamos dos partidos y ganamos dos partidos con goles de Maxi Gómez en la hora ante Progreso y este", argumentó.

"La gente hoy influyó en el resultado. Sin dudas", expresó.

Épico triunfo de Nacional

Nacional echó mano de la épica y venció este domingo por 3-2 a Defensor Sporting en un encuentro de la séptima jornada del Torneo Clausura que perdía por dos tantos a los 89 minutos.

Un tanto de Germán Barrios a los 27 minutos y uno de Nicolás Medina a los 72 adelantaron al Violeta en el encuentro disputado en el estadio Gran Parque Central.

Los jugadores de Defensor Sporting celebran el primer tanto ante Nacional por el Torneo Clausura FOTO: Enzo Santos/FocoUy

El tricolor descontó a los 89 por intermedio del exdelantero de Valencia y Celta Maximiliano Gómez, quien anotó cambiando por gol un penalti sancionado por el árbitro tras una mano dentro del área.

A los 92 minutos, Gómez aprovechó una jugada que la defensa adversaria no pudo despejar tras un centro de Gastón Martirena y un toque al medio del argentino Alejandro Martínez y marcó el empate.

Dos minutos después y cuando el encuentro estaba a punto de terminarse, un cabezazo del costarricense Francisco Calvo selló la épica victoria de los dirigidos por Daniel Carreño.

Nacional festejó en el final un triunfo épico ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Con este resultado, Nacional llegó a once unidades en la clasificación y escaló al octavo lugar, mientas que se mantuvo quinto en la Tabla Anual acumulada.

Desde que el pasado 17 de agosto comenzó su tercer ciclo como entrenador de Nacional, Daniel Carreño se mantiene invicto con cinco victorias y tres empates.

Uno de los triunfos fue en el Clásico de la cuarta fecha, en el que el Tricolor venció por 0-1 a Peñarol con un gol de taco del central Calvo.