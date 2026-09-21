Inumet emitió alerta amarilla por vientos fuertes: rachas de hasta 80 km/h en Montevideo y otros diez departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió este lunes una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes que abarca a Montevideo y varias zonas del sur y este del país.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La advertencia comenzó a regir a las 11:10 de este lunes 21 de setiembre y será actualizada a las 21:00 . La probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75%.

Según informó Inumet, el área afectada tendrá vientos sostenidos del sector sur de entre 40 y 60 km/h , mientras que las rachas podrán alcanzar los 80 km/h .

Inumet amplió la advertencia amarilla por tormentas fuertes a localidades de seis departamentos

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 21 de setiembre

La advertencia abarca la totalidad de los departamentos de Montevideo, Canelones, Colonia, Maldonado y San José .

También comprende las ciudades de Durazno y Santa Bernardina, además de varias localidades de Flores, Florida, Lavalleja, Rocha y Soriano.

En Flores están comprendidos Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

En Florida, la alerta alcanza a 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

En Lavalleja comprende, entre otras localidades, Minas, Mariscala, Solís de Mataojo y Villa Serrana.

En Rocha, la advertencia incluye la capital departamental y localidades como Chuy, Castillos, La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo, Cabo Polonio, Barra de Valizas y Aguas Dulces.

En Soriano están bajo alerta Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.