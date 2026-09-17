Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 17 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este jueves 17 de setiembre una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas máximas que alcanzarán los 24 °C en algunas zonas del país.

En Montevideo y el Área Metropolitana , la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a los 20 °C . Durante la mañana estará claro y algo nuboso , con vientos del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet espera cielo claro, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas . Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

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En el este del país , las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y los 21 °C .

La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Durante la tarde y noche estará claro y algo nuboso, aunque se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h.

El pronóstico para el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 7 °C y una máxima de 22 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche se espera cielo claro y algo nuboso, con neblinas. Los vientos soplarán del noreste de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Hasta 24 °C en el norte

El norte del país tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 6 °C y una máxima de 24 °C.

La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet prevé cielo claro y algo nuboso, con neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este de entre 10 y 30 km/h.