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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 17 de setiembre

En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a los 20 °C, según el pronóstico de Inumet

17 de septiembre de 2026 7:14 hs
Se espera un día soleado en Montevideo

Se espera un día soleado en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 17 de setiembre una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas máximas que alcanzarán los 24 °C en algunas zonas del país.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a los 20 °C. Durante la mañana estará claro y algo nuboso, con vientos del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet espera cielo claro, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

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El pronóstico de Inumet para el este

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y los 21 °C.

La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Durante la tarde y noche estará claro y algo nuboso, aunque se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h.

El pronóstico para el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 7 °C y una máxima de 22 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche se espera cielo claro y algo nuboso, con neblinas. Los vientos soplarán del noreste de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Hasta 24 °C en el norte

El norte del país tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 6 °C y una máxima de 24 °C.

La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet prevé cielo claro y algo nuboso, con neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este de entre 10 y 30 km/h.

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