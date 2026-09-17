Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 17 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 17 de setiembre una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas máximas que alcanzarán los 24 °C en algunas zonas del país.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a los 20 °C. Durante la mañana estará claro y algo nuboso, con vientos del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y noche, Inumet espera cielo claro, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.
El pronóstico de Inumet para el este
En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y los 21 °C.
La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.
Durante la tarde y noche estará claro y algo nuboso, aunque se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h.
El pronóstico para el oeste
Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 7 °C y una máxima de 22 °C.
Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y noche se espera cielo claro y algo nuboso, con neblinas. Los vientos soplarán del noreste de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.
Hasta 24 °C en el norte
El norte del país tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 6 °C y una máxima de 24 °C.
La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y noche, Inumet prevé cielo claro y algo nuboso, con neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este de entre 10 y 30 km/h.