Vuelven las lluvias y baja la temperatura: qué dicen Inumet y meteorólogos sobre el tiempo para este fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó un fin de semana con precipitaciones aisladas y un nuevo descenso de las temperaturas , con bajas sensaciones térmicas principalmente en las zonas costeras. Los meteorólogos Nubel Cisneros y Mario Bidegain, por su parte, también anticiparon un fin de semana frío . Cisneros prevé viento, abundante nubosidad y posibilidad de chaparrones, mientras que Bidegain, a partir de las proyecciones de Meteoblue, espera máximas de 14 °C en Montevideo tanto el sábado como el domingo .

Según informó Inumet en sus redes sociales, este viernes 11 de setiembre comenzó con cielo nuboso y cubierto, especialmente en las zonas al norte del país, donde se prevén precipitaciones durante las primeras horas de la jornada.

El organismo indicó además que no se descarta la formación de tormentas y que durante la mañana pueden registrarse neblinas.

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Para el sábado 12 , Inumet prevé precipitaciones escasas y aisladas en forma de chaparrones al sur del río Negro , en una jornada marcada por la abundante nubosidad.

Además, los vientos del sector sur generarán bajas sensaciones térmicas, principalmente en las zonas costeras.

Para el domingo 13, el instituto espera una mañana fría y una tarde fresca, con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones aisladas, principalmente al sur del río Negro.

Mirá el pronóstico de INUMET para el fin de semana pic.twitter.com/txqZ9WtTps — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 10, 2026

Qué dice Nubel Cisneros para este viernes

El meteorólogo Nubel Cisneros señaló en Subrayado (Canal 10) que la mañana de este viernes se presenta húmeda e inestable, con abundante nubosidad y tormentas y lluvias principalmente en las zonas norte, noreste y oeste.

Durante la tarde continuará la inestabilidad, con persistencia de tormentas y lluvias en las fronteras noreste y este, para luego comenzar a mejorar con un descenso de la temperatura.

Para este viernes, Cisneros prevé temperaturas de entre 8 °C y 16 °C en el norte, entre 8 °C y 16 °C en el sur y entre 9 °C y 14 °C en la zona metropolitana.

Sábado frío, ventoso y con posibles chaparrones

Para el sábado, Cisneros pronostica una mañana fría y ventosa, con bajas sensaciones térmicas y nubosidad variable.

Durante la tarde continuará el tiempo frío y ventoso, con bajas sensaciones térmicas y abundante nubosidad, condiciones que pueden generar chaparrones aislados en la zona costera.

Las temperaturas previstas para el sábado se ubican entre 8 °C y 18 °C en el norte, entre 6 °C y 16 °C en el sur y entre 8 °C y 13 °C en la zona metropolitana.

Domingo frío, con nieblas y tiempo inestable en la costa este

El domingo, según Cisneros, comenzará con una mañana fría y presencia de nieblas y neblinas aisladas, mientras que se mantendrá la inestabilidad en la costa este.

Por la tarde continuará el tiempo frío a fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y condiciones inestables sobre la costa este.

Para ese día, Cisneros pronostica temperaturas de entre 8 °C y 16 °C en el norte, entre 6 °C y 14 °C en el sur y entre 8 °C y 12 °C en la zona metropolitana.

Mario Bidegain también anticipa un fin de semana frío en Montevideo

El meteorólogo Mario Bidegain también anticipó un fin de semana frío en Montevideo, según las proyecciones de Meteoblue que compartió en sus redes sociales.

Para este viernes 11, Bidegain señaló una temperatura máxima de 17 °C, mientras que para el sábado 12 y domingo 13 la máxima prevista desciende hasta los 14 °C.

Además, indicó la posibilidad de algún chaparrón durante la madrugada del sábado. Según el gráfico difundido por el meteorólogo, para esa jornada se esperan entre 0 y 2 milímetros de precipitaciones, abundante nubosidad y vientos de unos 26 km/h. “Finde frío”, resumió Bidegain.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) de JUE10 a MIE16 setiembre, según @meteoblue. Se esperan temp. máximas 17°,17°,14° y 14° de JUE10 a DOM13. Algún chaparrón en madrugada SAB12. Ascienden las temp. a para LUN12 con 17°C y MAR13 con 16°C. Finde frio. pic.twitter.com/jNiaCreVfu — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 10, 2026

Las temperaturas comenzarían a recuperarse una vez terminado el fin de semana. Para el lunes 14 se prevé una máxima de 17 °C, mientras que para el martes 15 alcanzaría los 16 °C.

De esta forma, Inumet, Cisneros y Bidegain coinciden en un descenso de las temperaturas durante el fin de semana, con un sábado y domingo fríos y posibilidad de precipitaciones en distintos puntos del país.