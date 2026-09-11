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Vacaciones de primavera 2026 en Uruguay: cuándo empiezan, cuántos días duran y cuándo vuelven las clases

Con los fines de semana, los estudiantes tendrán nueve días seguidos sin clases

11 de septiembre de 2026 9:06 hs
Se vienen las vacaciones de setiembre

Se vienen las vacaciones de setiembre

Pixabay

Las vacaciones de primavera 2026 en Uruguay están cada vez más cerca. Según el calendario establecido por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el receso de setiembre comenzará el lunes 21 y finalizará el viernes 25.

Serán cinco días hábiles consecutivos sin clases. Sin embargo, al sumar el fin de semana previo y el posterior, los estudiantes tendrán nueve días corridos alejados de las aulas, desde el sábado 19 hasta el domingo 27 de setiembre.

El receso establecido por el Consejo Directivo Central (Codicen) comprende a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. La actividad se retomará el lunes 28 de setiembre.

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Vacaciones de primavera 2026: ¿cuándo empiezan y cuándo terminan?

El calendario de ANEP establece las siguientes fechas para las vacaciones de primavera:

  • Último día de clases antes del receso: viernes 18 de setiembre.
  • Comienzo de las vacaciones: lunes 21 de setiembre.
  • Último día del receso: viernes 25 de setiembre.
  • Regreso a clases: lunes 28 de setiembre.
  • Total: cinco días hábiles y nueve días corridos sin clases contando ambos fines de semana.

Qué otros días no habrá clases antes de terminar 2026

Tras las vacaciones de primavera quedarán otras jornadas sin actividad educativa antes de la finalización de los cursos.

El lunes 12 de octubre no habrá clases por el feriado correspondiente al Día de la Raza, mientras que el lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, tampoco habrá actividad.

A esas fechas se suma el lunes 9 de noviembre, cuando está prevista una Asamblea Técnico Docente (ATD) extraordinaria, con participación de docentes de todo el país.

Cuándo terminan las clases en Primaria en 2026

Una vez finalizadas las vacaciones de primavera, comenzará la recta final del año lectivo. Las fechas de cierre, sin embargo, varían según el nivel educativo.

En Educación Inicial y Primaria, el último día de clases será el viernes 18 de diciembre. Para esa misma jornada están previstos los actos de fin de cursos.

Cuándo terminan las clases en Secundaria en 2026

Los estudiantes de Educación Básica Integrada (EBI) y Educación Media Superior (EMS) de Secundaria finalizarán sus cursos el viernes 27 de noviembre.

Cuándo terminan las clases en UTU en 2026

En UTU, las fechas dependen del plan que curse cada estudiante.

Los alumnos de Educación Media Básica de los planes 2023 EBI, 2025 EMBT y 2010 Rumbo terminarán las clases el viernes 27 de noviembre.

En tanto, quienes cursan los planes 2021 FPB y 2025 FPB finalizarán el viernes 20 de noviembre.

Para los estudiantes de Educación Media Superior de UTU, el cierre de los cursos también está previsto para el viernes 27 de noviembre.

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