Así son los nuevos blindados M1117 que sumó el Ejército de Colombia

El Ejército Nacional de Colombia ha dado un paso estratégico clave en la modernización de su flota terrestre. Con la llegada de un nuevo lote de 33 vehículos blindados M1117 Guardian donados por Estados Unidos, el país sudamericano refuerza sustancialmente la seguridad de sus tropas en zonas de alta conflictividad interna.

La entrega de estas unidades se concretó en el marco del programa de Artículos de Defensa Excedentes (EDA, por sus siglas en inglés) del gobierno estadounidense, según reportó el portal especializado Defensa.com. El acto oficial estuvo liderado por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara, y el comandante del Ejército Nacional de Colombia, el mayor general Royer Gómez Herrera.

Con este nuevo lote de 33 blindados 4x4, la cooperación estadounidense alcanza un total de 145 vehículos M1117 transferidos al país, dentro de un programa de asistencia militar que representa una inversión superior a los 117 millones de dólares, tal como detalló Zona Militar.

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El M1117 Guardian es un vehículo de seguridad y reconocimiento blindado a rueda (4x4) desarrollado originalmente por la firma estadounidense Textron Marine & Land Systems para misiones de escolta de convoyes y patrullaje militar. Su diseño combina movilidad ágil con un alto nivel de supervivencia ante amenazas asimétricas.

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas principales de este blindado:

Motor: Está equipado con un motor diésel sobrealimentado Cummins 6CTA8.3 de 260 caballos de fuerza (hp), acoplado a una transmisión automática Allison de seis velocidades.

Está equipado con un motor diésel sobrealimentado Cummins 6CTA8.3 de 260 caballos de fuerza (hp), acoplado a una transmisión automática Allison de seis velocidades. Blindaje: Cuenta con placas de blindaje compuesto de cerámica expandible de última generación. Su chasis posee un casco con diseño en "V" deflectora de impactos, diseñado específicamente para mitigar y desviar la energía de explosiones causadas por minas terrestres y artefactos explosivos improvisados (IED). El blindaje exterior resiste impactos directos de munición perforante de calibre 7,62 mm y esquirlas de artillería de 155 mm a una distancia de 15 metros.

Cuenta con placas de blindaje compuesto de cerámica expandible de última generación. Su chasis posee un casco con diseño en "V" deflectora de impactos, diseñado específicamente para mitigar y desviar la energía de explosiones causadas por minas terrestres y artefactos explosivos improvisados (IED). El blindaje exterior resiste impactos directos de munición perforante de calibre 7,62 mm y esquirlas de artillería de 155 mm a una distancia de 15 metros. Armamento: La configuración estándar de su torreta monoplaza incluye un lanzagranadas automático Mk 19 de 40 mm y una ametralladora pesada M2 Browning de calibre .50 (12,7 mm). Adicionalmente, puede montar una ametralladora ligera M240H de 7,62 mm en un afuste externo.

La configuración estándar de su torreta monoplaza incluye un lanzagranadas automático Mk 19 de 40 mm y una ametralladora pesada M2 Browning de calibre .50 (12,7 mm). Adicionalmente, puede montar una ametralladora ligera M240H de 7,62 mm en un afuste externo. Capacidad y dimensiones: Tiene un peso operativo aproximado de 13,4 toneladas y una longitud de 6 metros. Su habitáculo interior está diseñado para albergar de manera segura a una tripulación de 3 o 4 efectivos (comandante, conductor, artillero y un tripulante adicional), dependiendo de la configuración de la misión.

Tiene un peso operativo aproximado de 13,4 toneladas y una longitud de 6 metros. Su habitáculo interior está diseñado para albergar de manera segura a una tripulación de 3 o 4 efectivos (comandante, conductor, artillero y un tripulante adicional), dependiendo de la configuración de la misión. Velocidad y autonomía: Alcanza una velocidad máxima en carretera de 101 km/h y posee una autonomía operativa que supera los 700 kilómetros con un solo tanque de combustible.

Propósito táctico y despliegue estratégico

La incorporación de estos vehículos responde a una necesidad táctica urgente en el teatro de operaciones colombiano. Las características geográficas del país y la persistencia de grupos armados organizados exigen que las tropas se desplacen de manera constante por corredores rurales, carreteras secundarias y áreas de difícil acceso.

El propósito principal de los M1117 Guardian será la protección de la vida de los soldados frente a emboscadas con armas de fuego y, fundamentalmente, contra la amenaza de minas antipersonales y explosivos improvisados sembrados en las vías.

De acuerdo con las directrices del comando militar, los blindados serán desplegados de inmediato en regiones prioritarias y de alta complejidad de orden público, tales como el Cauca, el Catatumbo y Arauca. En estos puntos estratégicos, los vehículos cumplirán misiones de patrullaje de rutas, escolta de convoyes de transporte civil y militar, y operaciones de control territorial para restablecer la seguridad en comunidades vulnerables.