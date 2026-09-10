Después del China Zorrilla, Sudamérica sumará un crucero cinco estrellas: qué puntos y ciudades conectará

La provincia argentina de Misiones proyecta incorporar en 2027 un crucero fluvial de cinco estrellas que recorrerá el río Paraná y conectará Puerto Iguazú con Posadas . La propuesta fue presentada por la empresa Ánima River Cruises al gobernador Hugo Passalacqua , y apunta a ampliar el circuito turístico local, más allá de las Cataratas del Iguazú .

La embarcación realizará viajes por el Alto Paraná y tendrá paradas vinculadas con distintos atractivos misioneros. El itinerario podrá hacerse en ambos sentidos: desde Puerto Iguazú hacia Posadas y también desde la capital provincial hacia el norte.

El proyecto se conoce mientras avanza el arribo a Uruguay del China Zorrilla , el ferry 100% eléctrico de Buquebus que conectará Buenos Aires con Colonia del Sacramento . A diferencia de esa embarcación, destinada al transporte de pasajeros y vehículos entre Argentina y Uruguay , la iniciativa misionera tendrá un perfil turístico y de alojamiento durante el recorrido.

Cómo será la ruta que hará el crucero cinco estrellas que navegará por el río Paraná

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El presidente de Ánima River Cruises , Felipe Menéndez , explicó que el objetivo es llevar a Misiones una modalidad de turismo fluvial utilizada en distintas regiones del mundo. "La idea es desarrollar cruceros de río de alta categoría que expandan la frontera turística de Iguazú hacia el resto de la provincia", afirmó.

Cómo será el crucero cinco estrellas que navegará por el río Paraná Enfoquemisiones.com

La ruta comenzará en Puerto Iguazú, desde donde la embarcación navegará hacia el sur por el Alto Paraná hasta llegar a Posadas. En el trayecto se contemplan diferentes paradas para visitar sectores de la selva misionera, saltos y las reducciones jesuíticas. El mismo recorrido podrá efectuarse en sentido contrario, con partida desde la capital del distrito.

Menéndez señaló que una de las características del servicio será que los pasajeros podrán permanecer en el barco durante todo el trayecto y utilizarlo como alojamiento. "Va a deshacer las valijas una sola vez y conocer todo el Alto Paraná y las Cataratas, sin quedar limitado solamente a Iguazú", explicó.

Hugo Passalacqua recibió al presidente de Ánima River Cruises, Felipe Menéndez. Lavozdemisiones.com

La embarcación ya fue adquirida por la compañía en Europa y será sometida a una remodelación integral de sus espacios interiores antes de trasladarse a la Argentina. El objetivo es que cuente con prestaciones de cinco estrellas, con un formato similar al de los cruceros que recorren algunos ríos europeos, como el Danubio.

El cronograma informado por la empresa establece que el barco será trasladado en junio de 2027 y que llegará a Posadas durante agosto de ese año.

Durante la presentación, el gobernador Hugo Passalacqua destacó el desarrollo de inversiones privadas vinculadas con el turismo y mencionó la recuperación del transporte fluvial en la provincia. También señaló al Puerto de Posadas como uno de los puntos relacionados con ese proceso.