Devolución Fonasa 2026: quiénes pueden cobrar, cómo consultar si corresponde y cuándo comienzan los pagos

El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó la consulta para que los contribuyentes puedan saber si les corresponde cobrar la devolución de excedentes de aportes al Fondo Nacional de Salud ( Fonasa ) en 2026 .

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Este año serán unas 152.000 personas las que recibirán una devolución correspondiente a los aportes realizados durante 2025 , según informó el gobierno.

El BPS también dio a conocer los niveles de ingresos a partir de los cuales trabajadores, jubilados y pensionistas podrían tener una devolución, aunque aclaró que se trata de valores de referencia , ya que el cálculo final depende de la situación particular y familiar de cada persona.

Devolución de Fonasa: cuánto se puede cobrar en setiembre, antes del cambio que dejará a algunos sin reintegro

Devolución Fonasa 2026: BPS habilita las consultas para saber si tenés dinero para cobrar y cuál es el monto

Según la información del BPS, pueden tener devolución por excedentes de aportes al Fonasa:

Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales .

con ingresos promedio mensuales superiores a . Jubilados y pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

El organismo aclaró que estos montos son indicativos y no implican automáticamente que todas las personas que superen esos ingresos tengan una devolución para cobrar.

En caso de que el beneficiario haya fallecido, sus herederos pueden solicitar la liquidación correspondiente mediante el trámite de haberes sucesorios.

Cómo saber si tengo devolución de Fonasa para cobrar

Desde el lunes 7 de setiembre, las personas pueden consultar si tienen una devolución de Fonasa a través de distintos canales habilitados por el BPS.

La consulta puede realizarse por la web mediante el servicio Consulta de devolución Fonasa, llamando gratuitamente al 0800 2016 o a través del WhatsApp Fonasa 092 366 272.

Quienes tengan usuario personal BPS también pueden ingresar al servicio “Consultar detalle de devolución Fonasa”, donde podrán conocer el monto que les corresponde y acceder al cálculo de la devolución.

Además, las personas con devolución recibirán previamente un correo electrónico con el recibo correspondiente.

Cuándo se paga la devolución de Fonasa 2026

Los pagos de la devolución de Fonasa comenzarán el próximo 21 de setiembre.

Los beneficiarios podrán cobrar mediante cuenta bancaria o a través de instrumentos de dinero electrónico como Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue.

También podrán presentarse con su cédula de identidad en las empresas contratistas habilitadas: Abitab, Redpagos, Anda y supermercados El Dorado.

La devolución corresponde al excedente generado cuando los aportes realizados al Fonasa durante 2025 superaron el tope anual que correspondía aportar de acuerdo con la situación de cada contribuyente.