Ocho de cada diez jóvenes del programa Más Talentos de Paysandú finalizaron la secundaria

La politóloga Victoria Gadea , integrante de la Red de Innovación Local (RIL) , analizó en el programa de streaming Todo un Tema , transmitido por El Observador, el impacto del programa socioeducativo Más Talentos en el departamento de Paysandú . Esta iniciativa piloto, implementada en coordinación con organismos nacionales, busca dar respuesta a los elevados niveles de deserción en la educación media superior en contextos de vulnerabilidad social.

Según explicó Gadea, a pesar de que Paysandú es el segundo departamento que más estudiantes universitarios aporta al país, registra dificultades notorias en la finalización de los estudios secundarios en los sectores de menores recursos . "Tenemos un problema significativo en el egreso de secundaria. De hecho, si miramos el quintil uno y dos, promedialmente más o menos solo dos de cada 10 termina el nivel de enseñanza media superior", detalló.

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Ante este panorama, el gobierno departamental de Paysandú diseñó el programa Más Talentos para acompañar a jóvenes de entre 15 y 18 años pertenecientes a los quintiles uno y dos. La propuesta se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el acompañamiento pedagógico y socioemocional a cargo de un equipo multidisciplinario, la entrega de becas económicas y alimentarias , y el uso de un espacio físico de referencia ubicado en la exfábrica Pailana.

Los resultados de la primera cohorte del programa, que se inició en 2023 con un grupo piloto de 100 estudiantes, mostraron un cambio drástico respecto a las estadísticas generales de egreso. Gadea destacó que los participantes "egresaron en 2025 y de todos los que ingresaron, ocho de 10 terminaron el secundario, lo cual es una linda noticia". Tras este éxito, la Intendencia de Paysandú resolvió implementar "Más Trayectorias", un segundo programa enfocado en guiar a los alumnos de sexto año en su transición hacia el mercado laboral o la educación terciaria.

Durante la emisión del programa, también se compartió un audio del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien defendió la intervención de los gobiernos locales en el ámbito educativo. Victoria Gadea coincidió con el jerarca comunal y señaló que, aunque actualmente el programa alcanza a unas 100 personas de un público objetivo estimado en 1.000 jóvenes, demuestra el valor de aplicar políticas públicas con fuerte anclaje territorial para potenciar el capital humano de la región.