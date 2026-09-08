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Mónica Xavier: "La violencia de género está en toda nuestra sociedad"

La integrante de Inmujeres detalló el alcance de la institución frente a las situaciones de abuso, abogó por trabajar sobre las masculinidades y advirtió sobre la desigualdad de género en el ámbito político.

8 de septiembre de 2026 12:19 hs
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Mónica Xavier, exsenadora y actual directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), analizó el rol de la institución, la implementación de protocolos de violencia de género y la realidad de las mujeres en el ámbito político y laboral uruguayo. En diálogo con el programa Todo un Tema, transmitido por el streaming de El Observador, Xavier detalló los alcances y las limitaciones que enfrenta el organismo en el territorio.

Durante la entrevista, la jerarca del instituto remarcó la necesidad de implementar mecanismos interinstitucionales para dar respuestas rápidas y evitar que las víctimas desistan de realizar las denuncias. Xavier reflexionó sobre el alcance de este flagelo y afirmó: "La violencia de género está lamentablemente en toda nuestra sociedad".

Xavier también abordó la realidad operativa de Inmujeres y explicó que, debido a restricciones presupuestarias y de recursos humanos, no se logra cubrir la totalidad de las problemáticas previstas por la normativa vigente. "Lamentablemente no atendemos las 18 formas de violencia de género que la ley describe, atendemos, sí, la más prevalente", sostuvo.

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En ese sentido, la jerarca destacó la importancia de trabajar con las "nuevas masculinidades" para generar un cambio cultural profundo, señalando que los varones protagonizan la gran mayoría de los hechos de violencia física y de tránsito en el país. Según explicó, "el cambio cultural se va a dar si de alguna forma la sociedad decide cambiarse en un sentido positivo".

Finalmente, Xavier se refirió a las dificultades que enfrentan las mujeres en la política y el mercado laboral, citando la brecha salarial promedio del 22% y la penalización de la maternidad. En cuanto a la representación parlamentaria, destacó el impacto positivo de las listas paritarias y señaló la resistencia de sectores fuertemente masculinizados ante el avance de los derechos de las mujeres en las cámaras legislativas.

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