La otra cara de las pruebas PISA 2025: más de la mitad de los estudiantes uruguayos no alcanza el nivel básico en matemática

Las pruebas PISA 2025 dejaron una señal de alerta para Uruguay: pese a la mejora registrada en ciencias , una proporción considerable de los estudiantes de 15 años no alcanza las competencias consideradas básicas y son pocos quienes llegan a los niveles más altos de desempeño.

El informe sobre Uruguay, presentado este martes por autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) , muestra que el 64% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo en ciencias , mientras que la proporción baja al 57% en lectura y al 42% en matemática .

Esto implica, visto desde el otro lado, que el 36% no alcanza el nivel mínimo en ciencias, el 43% en lectura y el 58% en matemática .

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“Al analizar los resultados desde la perspectiva de los niveles de competencia alcanzados por los estudiantes, surge otro aspecto de especial relevancia: una proporción considerable de estudiantes uruguayos no logra desarrollar las competencias consideradas básicas por el marco conceptual de la evaluación para su inclusión social y ciudadana en las sociedades contemporáneas . Esto plantea desafíos importantes para garantizar que todos los estudiantes cuenten con las competencias y habilidades necesarias para desenvolverse plenamente en la sociedad actual”, señala el informe oficial.

Cuántos estudiantes alcanzan los niveles más altos en las pruebas PISA

El reporte también pone el foco en el otro extremo de la escala: la proporción de estudiantes uruguayos que alcanza niveles altos de desempeño es reducida.

“En ciencias, el 64% alcanza el nivel mínimo, denominado en la escala de PISA nivel 2 de desempeño, mientras que en lectura y matemática lo hacen el 57% y el 42%, respectivamente. Por su parte, son pocos los estudiantes que alcanzan un nivel alto de desempeño: únicamente el 10% en ciencias y lectura y el 6% en matemática”, indica el documento.

De esta manera, solo uno de cada 10 estudiantes alcanza un nivel alto en ciencias y lectura, mientras que en matemática la proporción se reduce a aproximadamente seis de cada 100.

Qué pasó con los resultados de Uruguay en PISA 2025

Esta lectura de los resultados se produce en un escenario en el que Uruguay mejoró su desempeño promedio en ciencias respecto a las pruebas de 2022, mientras que los resultados en matemática y lectura se mantuvieron en niveles similares a los de la edición anterior.

Las pruebas PISA evalúan las competencias de estudiantes de 15 años, independientemente del grado que estén cursando, tanto en centros educativos públicos como privados.

El informe uruguayo advierte que, más allá de la evolución de los puntajes promedio, uno de los principales desafíos continúa siendo reducir la cantidad de estudiantes que no logra alcanzar los niveles básicos de competencia, considerados necesarios para desenvolverse en las sociedades contemporáneas.