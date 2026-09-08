"Hay que desmitificar que las últimas tecnologías sean para grandes presupuestos", dijo Carlos Enciso en evento de Smart Cities

El intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo que "hay que desmitificar que las últimas tecnologías sean para grandes presupuestos y grandes ciudades", en el evento de Smart Cities organizado por El Observador.

Por ejemplo, en cuanto a la Inteligencia Artificial (IA), el intendente afirmó que el rol de los gobiernos subnacionales es "usarla bien" y "generar instrumentos de tecnología que mejoren las posibilidades de la gestión ", como por ejemplo "monitoreo de gestión, control de stock, de datos y eficiencia".

En ese sentido, recordó que la comuna está generando un nuevo portal que cuenta con estos servicios . Además destacó que el Congreso de Intendentes ha resaltado el incorporar estas tecnologías.

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" Ahora el vértice que estamos viendo es IA . Pero en realidad ciudades inteligentes, expedientes electrónicos, modernización de gestión, monitoreo de la propia gestión, es algo que lleva varios años ", destacó Enciso.

Agregó que en su departamento desde el 2014 cuentan "con una guardia municipal de carácter departamental", que incluye "centros de monitoreo autónomo 24 horas".

En ese sentido destacó el sistema Ojos en alerta, que primero había visto en Argentina. Recordó que en un caso particular, una niña que estaba presenciando el ataque de su padre a su madre con un cuchillo, recurrió a esta herramienta. "Llegó la patrulla de la guardia municipal, asistida por la jefatura", comentó.

"Un rol nuestro es bajar estas temáticas también a los municipios más pequeños", dijo el jefe comunal sobre la nuevas tecnologías. "Que desde una zona rural se pueda acceder a un turno para sacarse la libreta de tránsito, hasta pagar los tributos", añadió.

También mencionó la posibilidad de hacer reclamos de servicios que no funcionen bien u otras consultas. "En muchos presupuestos de las intendencias ya hay un área específica que monitorea horizontalmente estos temas", sentenció sobre la tecnología.

Enciso participó junto al intendente de Montevideo, Mario Bergara, como junto a otros jerarcas argentinos, en el evento organizado por El Observador que trata sobre las ciudades del futuro y las nuevas tecnologías.