El Observador presenta la segunda edición de Smart Cities: diseñar hoy las ciudades que vienen

El próximo martes 8 de setiembre se realizará en Montevideo la segunda edición de Smart Cities, organizada por El Observador y Piso 22 bajo el lema "Las ciudades que vienen" . El encuentro busca consolidar el éxito de la edición 2025, que reunió a autoridades gubernamentales, expertos internacionales, empresarios y académicos para debatir los desafíos del desarrollo urbano. La jornada se desarrollará de 8.30 a 12.30 horas en Piso 22, World Trade Center Free Zone, Torre 2, con acceso exclusivo para suscriptores e invitados. El evento también podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de El Observador.

La apertura estará a cargo del intendente de Montevideo, Mario Bergara , quien más tarde participará de un panel junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con la moderación de Juan Robledo, director editorial de El Observador . La conducción de la jornada quedará en manos de la periodista Carina Novarese como maestra de ceremonias, mientras que la moderación general se repartirá entre Lucía Bellocchio (fundadora de Trend Smart Cities) y Victoria Gadea (directora ejecutiva de RIL).

El primer panel de la jornada, titulado "GovTech en acción" , abordará la infraestructura pública digital, la interoperabilidad y los datos confiables para mejorar los servicios urbanos. Participarán Mauricio Sestopal (Munidigital), Cristina Zubillaga (Agesic) y Carolina Esteves (Neuratek), con moderación de Victoria Gadea.

Le seguirá "Innovar desde el territorio", centrado en la innovación pública , las capacidades locales y la descentralización. El panel contará con la participación del intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso , y del senador nacional por Santiago del Estero y ex gobernador de esa provincia Gerardo Zamora , con la moderación de Juan Robledo.

El panel "Conectividad, IA, IoT y gemelos digitales para decidir mejor" analizará cómo la tecnología en tiempo real transforma la toma de decisiones urbanas y la gestión predictiva de los territorios. Participarán Diego Garagorry, el director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Uruguay (CENIA) y Gabriel Lambach, coordinador y profesor adjunto del Laboratorio de Simulación y Videojuegos de la Facultad de Ingeniería en la Universidad ORT Uruguay (Gamelab). Moderará Lucía Bellocchio.

El panel "Talento para el futuro" abordará las nuevas capacidades, el aprendizaje permanente y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, con la participación de Yamil Santoro (CEO del Parque de Innovación de Buenos Aires), Carolina Gutiérrez (CEO de Tumo) y Juan Blandón, docente adjunto del Área de Monitoreo Ambiental de UTEC. Modera Lucía Bellocchio.

En "Reinventar la ciudad construida", el eje será la regeneración urbana, el real estate con propósito y los nuevos modelos para activar centralidades. Participarán Eduardo Bastitta, CEO de +Colonia), Arquitecto Ernesto Figueroa (fundador y director de Estudio Toro, a cargo de la remodelación de la Librería Feltrinelli), Enrique Rivero (Rivero-Quirino) y Sebastián Sánchez (Kopel Sánchez). Modera Lucía Bellocchio.

El panel "Moverse y habitar" cerrará el bloque temático con una charla sobre movilidad inteligente y gestión urbana, con la participación del Dr. Diego Hernández, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, y Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Modera Lucía Bellocchio.

La jornada cerrará con una keynote a cargo de Bruno Gili, director de Uruguay Innova.

El evento cuenta con el sponsoreo de la Intendencia de Montevideo, el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Katoen Natie, Range Rover y TUMO. Apoyan además +Colonia, AIC y El Nido.

Por más información, pueden ingresar al siguiente link.