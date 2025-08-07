Yamandú Orsi en Smart Cities: el presidente llamó a "apuntar a planteos de alta simplicidad" y buscar "caminos" para el "disfrute de la gente"

El presidente Yamandú Orsi dijo que hay que "apuntar a planteos de alta simplicidad" en las ciudades del futuro, con el objetivo de satisfacer "el disfrute de la gente", en el cierre del evento Smart Cities de El Observador realizado este jueves.

Al comienzo de su discurso, Orsi aclaró que iba a hablar desde el "enfoque" de su pasado en la Intendencia de Canelones . En ese sentido, recordó que años atrás viajó a España, donde le dijeron que la clave era "apuntar a planteos de alta simplicidad". "Ir al terreno de lo que te toca hacer y hacerlo fácil" , agregó.

Tras ello, teorizó con "cuál es el objetivo en la tarea del gobernar" . Primero, explicó, está "la satisfacción de las necesidades de la gente" , pero "después aparecieron los accesos, la gente quiere acceder a cosas".

Por ello, para el mandatario la "obligación es que la gente disfrute su vida", por lo que el objetivo es "encontrar la forma de facilitar el camino hacia el disfrute".

Orsi hizo alusión, dentro de ese tópico, al tiempo que requiere el traslado en la ciudad: "Es mucho más disfrutable utilizar el tiempo que uno demora en ir al trabajo si tú lo tenés a la vuelta de tu casa. Si te toca ir lejos, (es mejor) tener alternativas. Un buen transporte público, eficiente, implica mayor disfrute". En esa línea insistió sobre "la posibilidad de saber dónde viene el ómnibus" y valoró la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) para pagar los boletos.

Al respecto de las "ciudades inteligentes", el presidente recordó que Uruguay se divide entre Montevideo y el área metropolitana, "y el resto". "Me gusta más hablar de territorios inteligentes que de ciudades".

En cuanto a las limitantes, Orsi afirmó que debe haber una "apuesta decidida a la innovación", a la que hay que "no tenerle miedo". "Apostar a la innovación es jugársela", añadió.

También recordó que el "diseño institucional" de Uruguay es "bastante rígido", lo que es positivo porque es "garantista" pero también muestra que es un país conservador.

"¿Qué deberíamos priorizar para que esto camine? Priorizar la decisión, tomar las decisiones y que todos nos acompañen. En eso venimos bien", destacó el mandatario, que llamó a "fortalecer la conectividad" y "priorizar una planificación territorial" local, nacional y regional.