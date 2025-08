Yamandú Orsi sobre el narcotráfico en Uruguay: "O salimos todos juntos o todos juntos nos hundiremos"

"Puede ser interesante tomar esta referencia temporal, no para debatir si la guerra se perdió o se ganó, y sumirnos así en una nueva diferencia y una nueva excusa para la confrontación . Sino porque medio siglo es un tiempo prudencial para que el país pueda mirar hacia atrás y ver lo que ocurrió en ese lapso donde pasaron por el gobierno no sólo los partidos, los principales partidos políticos, sino también 12 años de dictadura ", afirmó Orsi.

El presidente hizo hincapié en la importancia de reflexionar sobre los aciertos y fracasos del pasado: "Mirar hacia atrás es necesario para asumir nuestros fracasos, pero también, ¿por qué no?, nuestros éxitos, y con ellos las fortalezas que por suerte aún tenemos y que no deberíamos perder". En ese sentido, destacó que "nos permite enorgullecernos de nunca haber cometido el error de encarcelar a los adictos y haberlos tratado de legalmente como tal y no como delincuentes, algo que hay naciones que aún hoy no han asumido y otras que lo asumieron un poco tarde, cuando sus sistemas penales y carcelarios se llenaron de inocentes".