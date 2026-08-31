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Combustibles: el gobierno resolvió mantener los precios de nafta súper 95, gasoil y supergás en setiembre

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había adelantado que la nafta no tendría un aumento en setiembre y que la "discusión" estaba respecto al gasoil

31 de agosto de 2026 19:02 hs
Imagen ilustrativa de una estación de servicio. Archivo

Imagen ilustrativa de una estación de servicio. Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

El Poder Ejecutivo anunció este miércoles los precios de los combustibles que regirán al público desde las 00:00 del martes 1° de setiembre en todas las estaciones de servicio del país.

La nafta Súper 95 seguirá en $ 88,67 el litro como precio máximo de venta al público.

El gasoil 50S se mantendrá en $ 58,68 por litro.

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Para el supergás, en tanto, el precio por kilo se mantendrá en $ 93,56. De esta manera, la garrafa de 13 kilogramosseguirá costando unos $ 1.200.

Este es el segundo mes consecutivo que el gobierno decide mantener los precios, algo que también ocurrió a fines de julio para los precios de agosto.

Este lunes, en una entrevista con Informativo Sarandí, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había adelantado que las naftas no tendrían aumento en setiembre, pero que "la discusión" estaba respecto al gasoil, más presionado por los precios internacionales para una suba.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea) había indicado en su último informe, basado en los precios de paridad de importación (PPI) que las naftas debían aumentar aproximadamente $ 0,87 el litro (1%). El gasoil, en tanto, el aumento proyectado por Ursea debía ser de $ 14,5 el litro (25%).

En el comunicado conjunto del Ministerio de Industria y de Economía y Finanzas el gobierno destacó que la decisión se enmarca en la "estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales del petróleo, originado por el conflicto en Medio Oriente".

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