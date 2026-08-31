"Ha detenido el proceso de caída": encuesta de Factum sobre aprobación de Yamandú Orsi registró 55% de desaprobación y 26% de aprobación

La consultora Factum presentó este lunes en VTV Noticias una nueva encuesta de aprobación presidencial , referida al cuarto bimestre del año.

En esta oportunidad, según los datos de la empresa, 55% dijo que desaprueba la actuación de Yamandú Orsi como presidente de la República , 26% que la aprueba y 1 9% manifestó juicios intermedios (ni aprueba ni desaprueba).

La medición anterior , del tercer bimestre del año, había mostrado una desaprobación de 56% hacia Orsi, una aprobación de 24% y valoraciones neutras de 20%.

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Por esta razón, Factum considera que "el clima de aprobación de la gestión del presidente se mantiene en un saldo negativo, aunque ha detenido el proceso de caída de la aprobación y aumento de la desaprobación que venía registrándose , incluso con un leve repunte de la aprobación".

La explicación principal a estos cambios se debe, según la investigación, a una "mejora en la aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024".

Entre los votantes frenteamplistas la aprobación hacia Orsi pasó de 52% en el tercer bimestre a 56%. La desaprobación, en tanto, pasó de 23% a 19% y los juicios intermedios variaron levemente, de 25% a 24%.

Por otra parte, entre los votantes de los partidos de la coalición republicana la desaprobación trepa al 87% (en el tercer bimestre estaba en 86%), la aprobación se mantiene en 2% (sin cambios desde la medición previa) y los juicios intermedios pasan de 12% a 11%.

A pesar del leve repunte, Factum considera que Orsi continúa "en uno de los niveles más bajos de aprobación desde que asumió, con niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición y con una aprobación entre sus propios votantes que, aun con la mejora del bimestre, sigue por debajo de los niveles que supo tener a lo largo de 2025".

Para la empresa la opinión pública sobre el desempeño del gobierno y la aprobación presidencial están condicionadas a las "expectativas de los votantes, la coyuntura económica y la situación internacional", además de las "propias decisiones y mensajes del gobierno en estos temas".

Como es habitual, Factum advirtió que son necesarias futuras mediciones para confirmar esta recuperación entre los votantes del Frente Amplio en 2024 o si se trata de una "oscilación dentro del margen de error".

La encuesta se realizó entre el 1° y el 16 de agosto y abarcó a un total de 900 casos consultados por teléfono celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/-3,3% en el de dos sigmas.