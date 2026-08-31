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Más estacionamientos privados en la ciudad: la intendencia hará un llamado en octubre y no pondrá restricciones por zonas de Montevideo

Benítez anunció que el llamado se hará en octubre, estará vigente por unos tres meses y luego se hará una licitación con las iniciativas ya validadas por la comuna

31 de agosto de 2026 17:13 hs
Estacionamiento privado, imagen ilustrativa de archivo.&nbsp;

Estacionamiento privado, imagen ilustrativa de archivo. 

Leonardo Carreño

La construcción de más estacionamientos privados en Montevideo es una de las acciones que la Intendencia de Montevideo prevé fomentar para mejorar el tránsito en la ciudad.

Ahora, en tanto, el director de Movilidad de la intendencia, Germán Benítez, dio más detalles respecto a esta iniciativa en una entrevista con Informativo Sarandí.

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Benítez anunció que el llamado se hará en octubre y que estará vigente por unos tres meses. "Con las iniciativas privadas recibidas, vamos a validarlas y las que sean válidas se van a licitar. El mecanismo de iniciativa privada, que está dado por una ley nacional, lo que dice es que presentás un proyecto y después tenés cierto beneficio cuando se licite", explicó.

A diferencia de una iniciativa similar que tuvo la comuna en 2016, ahora la intendencia no se centrará solamente en los estacionamientos subterráneos y tampoco pondrá restricción respecto a las zonas de la ciudad en la que se podrían instalar estos emprendimientos.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, en rueda de prensa después de presentar medidas a corto plazo para mejorar el tránsito

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, en rueda de prensa después de presentar medidas a corto plazo para mejorar el tránsito

"Nuestra intención es que no importe la zona, que esté abierto a todo el departamento y que nosotros nos reservemos la potestad del pasa o no pasa de acuerdo a la normativa vigente", sostuvo Benítez.

En 2016, la administración de Daniel Martínez lanzó una serie de licitaciones para construir megaestacionamientos subterráneos en algunas zonas identificadas como clave para descongestionar el tránsito y mejorar la movilidad.

No hubo casi interesados, salvo una iniciativa privada que se presentó para la zona de Villa Biarritz. Pero el proyecto no prosperó, porque el privado pretendía que la Intendencia de Montevideo prohibiera estacionar en la zona del parque de Villa Biarritz.

Ahora, entonces, la intendencia revisó el proceso de 2016 para evitar un nuevo fracaso.

De esta manera, resolvió que lo primero —antes de hacer una licitación y delimitar zonas de la ciudad— era hacer un "llamado a expresiones de interés para el sector privado" y que sea este el que defina, en función de la demanda, dónde es mejor instalarse.

La intendencia planteará a cambio "beneficios tributarios nacionales y departamentales".

"Estamos pensando en dar algún beneficio adicional a los que se ubiquen cerca de terminales de transporte metropolitano... Con cierta flexibilidad en cuanto a las tipologías. No solamente permitiendo estacionamientos subterráneos, sino que, dependiendo del predio, puedo permitir un estacionamiento en altura", señaló el jerarca.

De esta manera, si la propuesta cumple con la normativa vigente, podría ser aprobado aunque implicara una construcción de varios pisos. "Ese tipo de cosas nosotros entendimos que teníamos que flexibilizarlo y no restringirlo a estacionamientos subterráneos".

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